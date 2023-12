Juventus-Napoli, le decisioni su Danilo, Locatelli e Vlahovic

Juventus-Napoli aprirà le danze della 15^ giornata di Serie A. Occhio alle decisioni di Allegri, soprattutto dopo il ritorno a disposizione di Danilo. Il centrale brasiliano potrebbe tornare in campo dal primo minuto

La Juventus si prepara alla supersfida contro il Napoli in attesa di capire le novità dall’infermeria. Sorride Allegri, il quale potrà contare sul pieno di recupero di Danilo. Il centrale difensivo brasiliano, infatti, ha superato totalmente il recente ko già dalla scorsa settimane, ma non è escluso che il tecnico bianconero possa decidere di schierare il capitano bianconero dal primo minuto.

La decisione definitiva arriverà solamente dopo l’ultimo allenamento di rifinitura. Allegri valuterà i prossimi allenamento prima di prendere una decisione definitiva. In caso di ritorno in campo dal primo minuto di Danilo, il tecnico della Juventus potrebbe rinunciare alla titolarità di Alex Sandro, a prescindere dall’ottima partita disputata contro il Monza. Sono attesi riscontri nel corso dei prossimi giorni.

Difficilmente Allegri farà a meno di Gatti. L’ex Frosinone sarà confermato nel ruolo di centrale destro. Il gol vittoria contro il Monza ha dato ulteriore fiducia al centrale bianconero, e difficilmente Allegri sceglierà di rinunciarci dal primo minuto. Il ballottaggio, quindi, potrebbe ridursi solo ed esclusivamente alla coppia Danilo-Alex Sandro.

Juventus-Napoli, le novità su Locatelli, Vlahovic e le probabili formazioni

Non solo Danilo, Allegri recupererà anche Locatelli al 100%. L’ex Sassuolo dovrebbe tornare agire nuovamente da regista titolare già dall’imminente sfida della 15^ giornata contro gli uomini di Mazzarri. Si attende solo ed esclusivamente l’ok definitivo da parte dello staff medico bianconero. Il problema alla costola sembrerebbe essere ormai definitivamente superato.

Pochi dubbi anche sulla titolarità di Vlahovic. L’attaccante serbo, a prescindere dall’errore dal dischetto contro il Monza, tornerà in campo dal primo minuto. Allegri lo confermerà al centro dell’attacco. Nessun ballottaggio con Kean, soprattutto per evitare che il centravanti serbo possa patire la concorrenza a livello mentale. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Napoli, match valido per la 15^ giornata di Serie A:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia