Inter, si fa avanti un nuovo compratore (e c’è lo zampino di Infantino)

L’Inter è ancora alla ricerca di una nuova proprietà, e le ultime indiscrezioni parlando di un acquirente facoltoso, spinto dal presidente della FIFA Infantino.

Potrebbero esserci altre ottime notizie nel presente dell’Inter, che già guida la classifica della Serie A dopo una convincente vittoria al Maradona per 3-0. La società nerazzurra sembrerebbe infatti avere un nuovo pretendente, che potrebbe risolvere i guai economici che da qualche anno affliggono il club. Le ultime indiscrezioni puntano infatti nuovamente verso un interesse arabo, che stavolta avrebbe addirittura l’approvazione di Gianni Infantino.

Dall’inizio del 2021, quando si sciolse lo Jiangsu subito dopo la prima storica vittoria dello scudetto in Cina, Suning ha rivelato di aver grossi problemi di debiti, che alla fine hanno coinvolto anche l’Inter. Dopo aver conquistato lo scudetto sotto la guida di Antonio Conte, Marotta e il suo staff hanno dovuto adottare una forte spending review, vendendo i pezzi pregiati e puntando sulla sostenibilità. Da allora, i debiti sono diminuiti ma non sono mai stati annullati, e se l’Inter sta a galla Suning continua ad avere problemi.

Ecco perché la cessione del club sembra ormai inevitabile, anche se finora non si è ancora trovato un acquirente sufficientemente deciso a concludere la trattativa. Mesi fa era emersa la possibilità di un interesse da parte del PIF, il fondo sovrano saudita, che poi si è però direzionato verso il Newcastle. Adesso emerge un nuovo nome, sempre dal mondo arabo ma stavolta dal Qatar che solo un anno fa ospitava la Coppa del Mondo.

Il Qatar sull’Inter, con il benestare del presidente Infantino

Secondo ‘Il Giornale’, il club nerazzurro sarebbe finito nel mirino della Qatar Islamic Bank, facoltosa banca di Doha di proprietà di Jassim Bin Hamad Al Thani. Si tratta di un membro della famiglia reale qatariota, anche se la sua società è slegata dal fondo sovrano di Doha, per cui di fatto Inter e PSG non diventerebbero società “sorelle”. Jassim Al Thani, però, era già stato accostato nei mesi scorsi al Manchester United, per cui aveva fatto un’offerta che è stata però respinta.

Sarebbe stato a quel punto che Gianni Infantino, il presidente della FIFA e grande sostenitore dell’ingresso degli arabi nel calcio, si sarebbe fatto avanti. Il dirigente sportivo svizzero avrebbe suggerito ad Al Thani di considerare l’acquisizione dell’Inter dopo aver fallito l’assalto ai Red Devils. Per adesso non ci sono conferme esplicite di questo interesse, né sono ancora state formulate offerte ufficiali, ma nelle prossime settimane si potrebbero vedere dei passi avanti su questo fronte.