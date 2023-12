Mercato Juventus, non solo Sancho: altro colpo dallo United

Il mercato della Juventus potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Giuntoli potrebbe affondare il colpo con un doppio affare dal Manchester United: occhio alle possibili novità già dall’imminente sessione invernale

Come riportato da “The Sun”, la Juventus potrebbe valutare concretamente l’affondo su Sancho e Van de Beek. Doppio colpo dal Manchester United che potrebbe consentire ad Allegri di potenziare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Come potrebbe cambiare la Juventus già nell’attuale sessione invernale? Piovono conferma su Sancho, il quale potrebbe consentire ad Allegri di passare anche al 3-4-3.

Sancho a destra, Chiesa a sinistra con Vlahovic punta centrale. Una svolta tattica pronta a concretizzarsi immediatamente qualora Giuntoli dovesse affondare il colpo sull’esterno offensivo inglese. Massima attenzione anche al nome di Van de Beek, leggermente ai margini del progetto del club inglese, e pronto a dire addio in caso di offerta adeguata e nuova avventura che gli consenta di recitare una parte d’assoluto protagonista.

La Juventus monitorerà con estrema attenzione la situazione. Secondo gli ultimi aggiornamenti del quotidiano inglese, la società bianconero potrebbe presentare un’offerta complessiva da 30 milioni di euro per entrambi i giocatori. Bisognerà capire se il Manchester United accetterà la proposta bianconera già dal mese di gennaio.

Mercato Juventus, Sancho e Van de Beek: si fa sul serio

L’arrivo di Van de Beek consentirebbe ad Allegri di puntellare il centrocampo con l’inserimento di un profilo abile in fase di impostazione e perfetto anche negli inserimenti. Un innesto di qualità che consentirebbe al tecnico della Juventus di sopperire, almeno parzialmente, alle assenze di Pogba e Fagioli. Il diretto interessato, dal canto suo, aprirebbe concretamente al trasferimento alla Juventus, soprattutto in caso di ruolo da titolare.

Per quel che riguarda Sancho, invece, come anticipato, l’esterno offensivo inglese potrebbe spingere Allegri a puntare forte sul 3-4-3. Uno contro uno imprevedibile e ottime doti anche da finalizzatore. Sancho potrebbe consentire alla Juventus di arricchire la qualità offensiva e potenziare anche l’apporto in zona gol.