Inter, Frattesi in rampa di lancio contro l’Udinese: Inzaghi studia la variante tattica

L’Inter studia soluzioni dopo l’infortunio rimediato da Dumfries. Frattesi può cambiare ruolo: l’idea di Inzaghi in vista dell’Udinese.

Vuole continuare a macinare punti l’Inter, dopo la vittoria ottenuta ai danni del Napoli nell’ultimo turno di campionato. Un successo fondamentale, quella conquistata allo stadio “Maradona”, che ha consentito ai nerazzurri di risalire al primo posto della classifica mantenendo la distanza di sicurezza dalla Juventus. Il match di domenica scorsa, però, ha portato in dote anche l’infortunio di Denzel Dumfries che sarà costretto a restare ai box nelle prossime settimane.

L’olandese è stato costretto a lasciare il campo intorno al 77esimo minuti, venendo sostituito da Juan Cuadrado. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno fatto emergere un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra: calendario alla mano, l’ex PSV salterà quindi le partite contro l’Udinese (9 dicembre), la Real Sociedad (12) e la Lazio (17). Il rientro potrebbe avvenire il 20 di questo mese, in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia che vedrà la Beneamata affrontare il Bologna di Thiago Motta.

Il condizionale, però, risulta d’obbligo visto che Dumfries riceverà il via libera da parte dello staff tecnico soltanto quando dimostrerà di essere guarito al 100%. In sua assenza, Inzaghi sarà costretto a fare di necessità virtù e valutare le migliori soluzioni: quella attualmente al vaglio, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, prevede in particolare l’impiego di Davide Frattesi largo sulla fascia destra con libertà poi di svariare sul fronte offensivo.

Inter, nuovo ruolo per Frattesi: per Inzaghi può essere il vice Dumfries

L’ex Sassuolo, finora, ha fatto fatica ad imporsi nella nuova realtà: 17 le presenze finora totalizzate tra campionato e Champions di cui però solo 4 dal primo minuto “impreziosite” da due gol e tre assist. Un bottino non del tutto soddisfacente per Frattesi, chiuso da Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. La nuova soluzione tattica gli consentirebbe di entrare in pianta stabile nella formazione titolare e giocare con grande regolarità: ora resta da vedere se il 24enne riuscirà a soddisfare le richieste tattiche di Inzaghi.

L’alternativa consisterà nell’impiegare Cuadrado, per ora una delle delusioni principali della stagione nerazzurra. Rimasto a lungo fuori per colpa di un’infiammazione al tendine d’Achille (10 incontri saltati), il colombiano si è rivisto contro la Juventus ed il Napoli ma è apparso ancora molto distante da una condizione fisica accettabile. Valutazioni in corso in casa Inter.