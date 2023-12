Rabiot, la storia continua: rinnovo con la Juve sempre più vicino

Adrien Rabiot e la Juventus si stanno preparando per andare avanti insieme: il rinnovo di contratto è sempre più vicino.

Adrien Rabiot della Juvenus è diventato capitano fedele. Quella del francese è perciò senz’altro una storia molto particolare. Due anni fa sembrava essere in uscita, con il contratto in scadenza e quindi a parametro zero. Eppure poi qualcosa è cambiato, ha rinnovato ed è rimasto. Facendo la differenza. Perciò le novità faranno senz’altro gioire il popolo bianconero.

Solamente due stagioni fa infatti Adrien Rabiot ha deciso di rinnovare ed è rimasto sia lo scorso anno sia quest’anno calcistico in corso tra le file della Juventus. Club di cui è diventato capitano e quindi simbolo.

Qualcosa è cambiato anche nel feeling con i tifosi e il francese, da molto contestato, è diventato uno dei più apprezzati, sicuramente anche a suon di gol visto che la scorsa stagione sotto questo punto di vista è stata straordinaria (11 sono state le reti realizzate in totale). Ci sono perciò tutti i presupposti per continuare insieme.

Calciomercato Juventus, pronto il rinnovo per Rabiot: le ultime

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, non ci sarebbero più tanti dubbi: Adrien Rabiot è pronto a firmare il rinnovo con la Juventus. Il club gli avrebbe infatti offerto un rinnovo di contratto fino al 2025 portando l’ingaggio a 8 milioni di euro netti. Una cifra decisamente importante.

I contatti con chi si occupa dei suoi interessi sono già stati avviati e non sembrerebbero esserci problemi in vista, anzi. Il centrocampista è concentrato sul campo e ha le idee chiare: vuole fare bene e vuole vestire la maglia bianconera con al fascia di capitano al braccio. Non resta quindi che attendere l’ufficialità e il comunicato una volta ottenute le firme necessarie.