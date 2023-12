Cagliari-Sassuolo, le mosse di Ranieri e il verdetto su Lapadula

Tutto pronto per la sfida tra Cagliari-Sassuolo, match della 15^ giornata in programma lunedì sera alle 20:45. Padroni di casa a caccia della vittoria dopo l’amara sconfitta contro la Lazio nel 14° turno di Serie A

Pochi dubbi per Ranieri, il quale si affiderà al solito 4-3-1-2 in vista del match contro il Sassuolo. Confermato Scuffet tra i pali, mentre in difesa possibile chance dal 1′ per Nandez sulla destra. Non è escluso che il tecnico dei rossoblù possa puntare su Zappa nel ruolo di terzino destro con Nandez avanzato nel ruolo di centrocampista, soprattutto per sopperire all’assenza di Makoumbou, fermo ai box per squalifica.

Ranieri scioglierà gli ultimi dubbi solamente dopo l’ultimo allenamento di rifinitura. Completeranno la linea difensiva Goldaniga, Dossena e Augello. Qualora Nandez dovesse agire da terzino destro, a centrocampo ci sarà spazio per Sulemana, con Prati e Jankto ai suoi lati. Sulla trequarti Viola resta in netto vantaggio su Mancosu (quest’ultimo non ancora al meglio) per affiancare la coppia d’attacco.

Occhio al tandem offensivo. Il tecnico rossoblù potrebbe confermare la coppia Lapadula–Petagna come già accaduto nella sfida contro la Lazio. Non è escluso che Ranieri, invece, possa concedere spazio dal primo minuto a Luvumbo, con Lapadula al suo fianco. L’attaccante peruviano, di fatto, ha ritrovato la migliore condizione fisica e difficilmente verrà escluso dall’undici titolare.

Cagliari-Sassuolo, le probabili formazioni: Lapadula titolare

Come detto, difficilmente Ranieri rinuncerà a Lapadula dal primo minuto. Il bomber peruviano agirà da centravanti titolare con forte ballottaggio tra Luvumbo e Petagna per affiancarlo al centro dell’attacco. Più defilata la candidatura di Oristanio.

Il giovane fantasista ex Inter, infatti, dovrebbe trovare spazio solamente a gara in corso. Massima attenzione anche all’undici titolare di Dionisi. Il tecnico neroverde dovrà fare a meno di Berardi, squalificato, al suo posto pronto Bajrami, il quale si giocherà una maglia da titolare con Castillejo. Di seguito le probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo, match valido per la 15^ giornata di Serie A:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Prati, Sulemana, Jankto; Viola; Lapadula, Luvumbo

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Henrique, Racic; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti