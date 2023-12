Juventus, Guardiola ha definitivamente scaricato Kalvin Phillips

Pep Guardiola ha definitivamente scaricato Kalvin Phillips e la Juventus ha la grande occasione di acquistarlo a gennaio

La Juventus cerca con insistenza un centrocampista a gennaio. Massimiliano Allegri in quel reparto è cortissimo per ovvi motivi e nella lunga lista di Cristiano Giuntoli ci sono Hojbjerg e De Paul, ma anche Kalvin Phillips. Il centrocampista inglese è un’occasione ghiotta da sfruttare, garantisce qualità e quantità a volte apparso sofferente nell’arco della stagione.

Allegri lo apprezza, sa che potrebbe dare tanto e in più si tratta di un giocatore classe ’95, nel pieno della maturità calcistica che ha acquisito grande esperienza a livello internazionale.

Soltanto l’anno scorso, il Manchester City lo ha preso dal Leeds United per circa 50 milioni di euro. Una cifra altissima per un giocatore che non è mai stato un titolarissimo dei Cityzens, anzi. Oggi il valore di Kalvin Phillips si è praticamente dimezzato e forse Pep Guardiola lo manderebbe via anche per meno di 25 milioni di euro.

Soprattutto dopo averlo scaricato in diretta. Fino a questo momento, Kalvin Phillips ha collezionato 8 presenze in tutte le competizioni, per un totale di 215′ giocati. A gennaio sarà addio, con Giuntoli che potrebbe portarlo via a titolo definitivo per una cifra abbordabile o addirittura in prestito con diritto di riscatto.

Juve, le parole di Guardiola su Kalvin Phillips

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa di Kalvin Phillips: “Mi dispiace molto per questa situazione, non so cosa succederà in futuro, ma faccio fatica a vederlo nella mia formazione. Io gli chiedo personalità e un buon carattere, dovrei dargli qualcosa in cambio, ma non l’ho fatto. Se guardo la squadra che metto in campo io faccio fatica a vederlo”.

Poi prosegue Guardiola: “Si tratta di un business, se vinciamo vuol dire che ho preso una buona decisione e se perdiamo ne ho preso una cattiva”. Parole chiarissime, con il Manchester City che lo metterà nella lista dei cedibili a gennaio. L’allenatore spagnolo ha scelto di non puntare su di lui né per il presente, né per il futuro. Una scelta che fa scalpore considerando i soldi spesi l’anno scorso dalla proprietà.

Questo mette la Juventus in prima linea per l’acquisto di Kalvin Phillips. Ma Giuntoli dovrà comunque competere con gli altri club della Premier League. Si era parlato anche di Newcastle e Liverpool interessati. Ma è chiaro che la lista aumenterà col passare delle settimane.