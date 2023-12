Napoli inconcludente, Juve cinica: Gatti riconsegna il primo posto ad Allegri

Dopo la sconfitta contro l’Inter, Il Napoli è caduto anche questa sera contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Altro venerdì, altra corsa per la Juve di Max Allegri. Dopo la vittoria di una settimana fa a Monza, la ‘Vecchia Signora’ ha battuto questa sera all’Allianz Stadium il Napoli campione d’Italia. Così come contro i brianzoli, l’uomo decisivo per ottenere i tre punti finali è stato ancora una volta Federico Gatti.

Il difensore centrale, infatti, ha realizzato ad inizio ripresa il gol che ha riportato la Juventus in vetta alla classifica, sempre in attesa della sfida di domani sera tra l’Inter contro l’Udinese. La gara di questa sera, di fatto, ha dimostrato le caratteristiche principali di queste due squadre, ovvero la solidità difensiva della ‘Vecchia Signora’ e la poca condizione fisica dei campioni in carica.

Il Napoli, così come contro l’Inter, ha infatti giocato bene per circa un’ora, ma poi è calato vistosamente. Gli azzurri, dopo il gol subito da Federico Gatti, non hanno prodotto neanche un’occasione, considerando che l’azione del gol annullato a Victor Osimhen per fuorigioco era nata da un errore di Szczesny in fase di palleggio.

Tante occasioni per il Napoli nel primo tempo, ma è la Juve a portare a casa i tre punti

Mentre nel primo tempo, il Napoli ha creato diverse occasioni. La più ghiotta è capitata al 28’ sui piedi di Kvaratskhelia, imbeccato da un ottimo assist di Victor Osimhen, ma il georgiano, a tu per tu on l’estremo difensore polacco, ha mandato il pallone sopra la traversa. Gli azzurri, appena qualche minuto dopo, hanno un’altra opportunità con Giovanni Di Lorenzo che, però, ha visto contrarre il suo tiro da un grande intervento di Szczesny.

La Juve, invece, nel primo tempo aveva creato una grande chance con Vlahovic, servito da un ottimo Federico Chiesa, respinta da Natan. Mentre nel secondo tempo, proprio per la scarsa condizione dei partenopei, la gara si è incanalata sui binari della squadra allenata da Massimiliano Allegri.

I bianconeri, infatti, hanno dimostrato ancora una volta sia una gran compattezza di squadra che una gran voglia di tornare ad essere competitivi per la vittoria finale del campionato. Il Napoli, invece, deve sicuramente cercare di essere presente all’interno del match per più minuti, altrimenti diventerà veramente dura la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.