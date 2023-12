Dal gesto di Osimhen al tweet di Pistocchi: Juve-Napoli regala sempre polemiche

La gara vinta ieri sera dalla Juve di Allegri contro il Napoli di Mazzarri ha portato con sé diverse polemiche.

La Juventus ha battuto ieri sera il Napoli di Walter Mazzarri. Il match winner è stato ancora Federico Gatti. Dopo quello decisivo della settimana scorsa contro il Monza, infatti, il difensore centrale ha consegnato i tre punti a Massimiliano Allegri anche contro i campioni d’Italia in carica.

La gara è stata sostanzialmente equilibrata, anche se il Napoli ha sprecato troppo nella prima frazione di gara, soprattutto con Khvicha Kvaratskhelia. Con questa vittoria, sempre in attesa del match di questa sera dell’Inter contro l’Udinese, la Juventus è tornata al primo posto in classifica. Tuttavia, come accade quasi sempre, il giorno dopo del match dell’Allianz Stadium è contraddistinto da tantissime polemiche.

Nella mattinata di oggi, infatti, è diventata subito virale sui social una foto che mostra Victor Osimhen intento nel fare nei confronti dei tifosi della Juve il gesto del 5-1 inflitto l’anno scorso alla squadra di Max Allegri nel match del Maradona. In molti hanno criticato il nigeriano, probabilmente offeso dai sostenitori juventini, reo di non aver comunque rispettato la tifoseria avversaria. Ma a rincarare la dose delle polemiche ci ha pensato Maurizio Pistocchi.

Juve-Napoli, Pistocchi: “C’era un rigore per gli azzurri”

Il giornalista, infatti, ha analizzato così su X la gara di ieri sera dell’Allianz Stadium tra le due squadre, criticando soprattutto la prestazione fornita dai bianconeri: “Dopo aver sconfitto Fiorentina, Cagliari e Monza, e pareggiato con l’Inter, batte anche il Napoli con un gol di Federico Gatti. In nessuna di queste gare ha avuto il dominio del possesso palla, con Fiorentina, Monza e Napoli non ha superato il 34%. In pratica, la Juve ha vinto tre gare su quattro lasciando pallone e campo all’avversario, come una volta facevano le squadre piccole, che perciò venivano definite provinciali”.

Maurizio Pistocchi ha poi anche rivendicato un calcio di rigore non concesso alla squadra allenata da Walter Mazzarri: “Il miglior Napoli della stagione crea di più e gioca meglio, ma spreca due clamorose occasioni con Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Azzurri anche sfortunati al al 65’, ovvero quando Orsato ed il VAR non vedono una trattenuta di Cambiaso ai danni di Kvaratskhelia in area di rigore bianconera, totalmente ignorata dalla regia tv (prima o poi capiremo cosa succede allo Stadium?) che non ha riproposto neanche un replay”.

Il tweet del giornalista si è poi chiuso in maniera ironica: “Chissà se Gene Gnocchi darà alle stampe il suo secondo best seller ‘Il c**o di Allegri”.