Lazio, Sarri: “Non abbiamo preso tiri in porta. Il gol di Ngonge…”

La Lazio ha pareggiato con il Verona alla 15ª giornata di Serie A e nel post-partita ha parlato a ‘DAZN’ Maurizio Sarri. Le sue parole.

La Lazio ha pareggiato con il Verona alla 15ª giornata di Serie A. Al gol di Mattia Zaccagni, rientrato dal periodo fermo ai box per infortunio, ha risposto Thomas Henry. Per il tecnico biancoceleste resta il rammarico di non aver guadagnato tre punti che sarebbero stati importanti in classifica. Ecco cos’ha dichiarato.

Maurizio Sarri, ai microfoni di ‘Dazn’, ha parlato così al termine della gara giocata al Bentegodi: “La superiorità è stata per 12 minuti. Abbiamo fatto una buona partita, dispiace per il risultato. Una partita in mano dall’inizio alla fine”. Ma il suo intervento non è finito qui.

Verona-Lazio, parola a Sarri: l’analisi del tecnico biancoceleste nel post-partita

Maurizio Sarri ha poi anche sottolineato: “Non abbiamo preso neanche un tiro in porta, il gol era palese che Ngonge volesse crossare. Rimane il rammarico di non averla chiusa per tante situazioni e ripartenze che non abbiamo sfruttato, quello può essere la nostra responsabilità”.

“Zaccagni? Segnali positivi – ha continuato – ne ho visti tanti. Rimane questa grossa delusione per il risultato ma ho visto una squadra propositiva che non concedeva niente con un bell’atteggiamento. La prestazione è stata di buon livello, ci dispiace per il pubblico, eravamo seguiti da tantissimi tifosi laziali che si sono fatti sentire durante tutta la partita”.

E infine ha concluso dicendo: “Noi navighiamo a vista, pensiamo solo a mercoledì, faccio fatica a sapere chi abbiamo nella prossima in campionato. La Salernitana e il Lecce non c’entrano nulla, abbiamo preso gol da un giocatore che voleva crossare e la palla è andata dentro, è stata un gol causale, subito da una squadra che non ha concesso niente”.