Inter, occhio a Frattesi: le parole di Inzaghi e il retroscena

Ancora panchina per Frattesi nel 4-0 dell’Inter contro l’Udinese. I nerazzurri si riportano in testa al campionato controsorpassando la Juventus. Ampio successo, grande serenità in vista della sfida di Champions League

L’Inter vola in testa alla classifica lanciando un chiaro messaggio alla Juventus per quel che riguarda la lotta scudetto. Nerazzurri glaciali contro l’Udinese: 4-0 il punteggio finale nella sfida di San Siro, match valido per la 15^ giornata di Serie A. Inter nuovamente al comando del campionato in vista dell’imminente sfida di Champions League, match fondamentale per la conquista del 1° posto nel girone.

Inzaghi, al termine del match contro l’Udinese ha colto l’occasione per fare il punto sulla situazione legata al minutaggio di Frattesi. Il tecnico ha rivelato che il centrocampista ex Sassuolo vorrebbe giocare con maggiore continuità e con costanza, aspetto che in questo momento continua a non verificarsi per un discorso di natura tattica. Lo stesso Inzaghi, a fine partita, ha così rivelato: “Frattesi? Vorrebbe giocare di più. Gli ho detto di stare sereno perchè giocherà martedì”.

Un retroscena piuttosto particolare, ma difficilmente, in questa fase della stagione, Inzaghi stravolgerà il centrocampo nerazzurro. Mkhitaryan, a prescindere dalla sua carta d’identità non più “freschissima”, continua a garantire costanza di rendimento, esperienza e carisma totale. Frattesi proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di ritagliarsi maggiore spazio.

Inter, Frattesi esterno a tutta fascia? La verità sul nuovo ruolo

Secondo alcune indiscrezioni, Inzaghi starebbe valutando la possibilità di schierare Frattesi anche nel ruolo di esterno destro a tutta fascia. Una nuova alternativa a Dumfries, ma il ritorno di Cuadrado a pieno regime potrebbe bloccare i nuovi piani tecniico-tattico di Inzaghi. Occhio anche all’adattabilità di Darmian, pronto a ricoprire il ruolo di esterno destro a tutta fascia come già successo nelle ultime gare e nell’ultima sfida di campionato contro l’Udinese.

Frattesi proverà a convincere Inzaghi a puntare su di lui con maggiore costanza. Il tecnico nerazzurro, dal canto suo, ha confermato che durante la fase calda della stagione ci sarà bisogno dell’intera rosa per rispondere al meglio al triplo impegno stagionale, soprattutto quando la Champions League entrerà nel vivo con la fase finale a eliminazione diretta.