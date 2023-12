Muriel, dal tacco al mercato: a chi fa comodo a gennaio?

Muriel torna protagonista in Serie A con un gol da cineteca contro il Milan, che però non cambierà il suo futuro all’Atalanta: dove andrà?

La prossima volta ci penseranno due volte prima di fischiarlo. Così Gian Piero Gasperini ha commentato l’impatto di Luis Muriel sulla partita di ieri sera contro il Milan, in cui ha steso il Diavolo con un gol destinato a essere tra i più belli della stagione. Ma subito dopo l’allenatore dell’Atalanta ha subito spento l’entusiasmo: gol o non gol, in futuro del colombiano sarà lontano dall’Atalanta.

Il suo contratto scade a giugno 2024, e per Gasp “se trova una squadra a gennaio in cui può essere felice, può anche accasarsi lì”. Parole inequivocabili, che mettono in chiaro che non c’è alcuna possibilità di rinnovo per il 32enne attaccante sudamericano, e che anzi l’Atalanta potrebbe pure valutare una cessione già il mese prossimo. Non è più giovanissimo, e la continuità di rendimento non è mai stata la sua specialità, ma la stella colombiana resta un giocatore di classe rara.

Quello di ieri sera è stato il suo terzo gol stagionale (il primo in Serie A), nonché il 65° con la maglia dell’Atalanta. Proprio a Bergamo Muriel si è affermato come un attaccante di valore europeo, raggiungendo uno status che prima aveva solo potuto sfiorare. Proprio per questo motivo, a gennaio o a giugno 2024, Lucho potrebbe benissimo tentare un’avventura ancora di profilo alto o medio-alto, in Serie A o all’estero.

Muriel può brillare ancora, ma a chi farebbe comodo in Italia?

Da tempo si rincorrono voci che lo vorrebbero di ritorno all’Udinese, dove ha giocato a più riprese tra il 2010 e il 2015. Un’operazione nostalgia, perché oggi un giocatore con la sua qualità sarebbe un lusso, nella rosa della sedicesima in classifica. I friulani gli garantirebbero di giocare titolare, anche se non più nel calcio internazionale europeo, motivo per cui è impossibile escludere che Muriel voglia valutare anche altre proposte.

Una su tutte potrebbe arrivare dal Milan, che a gennaio andrà in cerca di un nuovo vice-Giroud, liberandosi del deludente Jovic, che potrebbe essere girato all’Atalanta. Resta sempre viva la pista che conduce in Arabia Saudita, ma non tra le prospettive del colombiano potrebbe esserci anche l’altra squadra di Milano. L’Inter infatti potrebbe cedere a gennaio Alexis Sanchez, e a questo punto Muriel potrebbe essere un ripiego adeguaro, anche solo per sei mesi.