Infortunati Milan: le novità su Leao, Kjaer, Kalulu e Thiaw

Tiene banco il capitolo infortunati in casa Milan. Buone notizie per Pioli, il quale potrà contare sul recupero di Leao ormai completamente ristabilitosi dopo la recente lesione muscolare

Sorride Pioli in vista della sfida di Champions League contro il Newcastle e in vista della prossima giornata di campionato contro il Monza. Il tecnico rossonero potrà contare sul totale recupero di Leao: via libera da parte dello staff medico e ritorno in campo ormai certo. Non è escluso che Pioli possa decidere di puntare sull’attaccante portoghese già dal primo minuto in occasione della sfida decisiva di Champions contro la compagine inglese.

Nella peggiore delle ipotesi, infatti, Leao partirà dalla panchina per poi trovare spazio nel corso della ripresa. Stesso discorso per Kjaer, ormai pronto a ritornare a completa disposizione del tecnico rossonero in vista delle prossime sfide. Bisognerà capire se il centrale difensivo danese riuscirà a rispondere presente già dalla sfida contro il Newcastle o se il suo ritorno in campo sarà posticipato alla sfida di campionato contro il Monza.

Più lunghi i tempi di recupero di Kalulu e Thiaw. Il primo dovrebbe tornare in campo a marzo dopo l’operazione delle scorse settimane. Il secondo, invece, proverà a ritornare a disposizione a metà febbraio, nella speranza che il Milan possa rispondere presente agli impegni europei.

Infortunati Milan, le strategie del mercato di gennaio

L’emergenza difensiva potrebbe spingere il club rossonero sul mercato in vista del mese di gennaio. Caccia a un nuovo centrale di difesa e occhio anche a un nuovo vice Theo Hernandez. Per quel che riguarda il ruolo di terzino sinistro, infatti, il club rossonero avrebbe già bloccato Miranda, pupillo della dirigenza già da diverse sessioni di mercato. Affare già avviato e non è escluso che il Milan possa decidere di chiudere l’affare già nel mese di gennaio.

Per quel che riguarda il reparto offensivo, invece, difficilmente i rossoneri investiranno su un nuovo centravanti, soprattutto dopo gli ottimi segnali di risveglio da parte di Jovic. Il Milan potrebbe posticipare alla prossima sessione estiva l’assalto al nuovo attaccante. Difficile un ritorno di fiamma per Taremi, inseguito anche dall’Inter e valutato circa 20-25 milioni di euro.