Lazio-Inter, Pavard torna a pieno regime. Ma preoccupa il caso Cuadrado

L’Inter, in vista della Lazio, riceve una buona notizia: Pavard si è allenato con il gruppo e va verso la convocazione. C’è però ansia per Cuadrado.

Lazio-Inter si giocherà domenica sera allo Stadio Olimpico e per l’occasione tanto Simone Inzaghi quanto Maurizio Sarri stanno pensando alla formazione migliore da schierare in campo. Sponda Inter arrivano buone notizie per Benjamin Pavard che oggi ha lavorato in gruppo e può essere convocato. Preoccupa invece la situazione legata a Juan Cuadrado.

Pavard sembra aver smaltito il problema al ginocchio che l’ha tenuto fermo ai box per diverso tempo. Nello specifico la lussazione alla rotula l’ha tenuto fuori dal 5 novembre. Ha in ogni caso svolto l’intero allenamento in gruppo quest’oggi e va incontro alla convocazione con la Lazio.

A preoccupare sono però le condizioni di Cuadrado che va sempre di più verso la necessità di operarsi. In tal caso starebbe fuori un tempo molto lungo: si stimano circa 3 mesi. Con Denzel Dumfries fermo per un problema muscolare e comunque da gestire, resterebbe a destra solamente Darmian a pieno regime.

Inter, le ultime su Pavard rincuorano Inzaghi che resta però preoccupato per la corsia di destra

Matteo Barzaghi, a ‘Sky Sport, ha in ogni caso per il francese fatto sapere che: “Pavard a svolto tutto l’allenamento col gruppo e quindi è recuperato. Questo significa che il difensore è potenzialmente convocabile per la partita contro la Lazio. Ovviamente la decisione sarà presa in base alle sensazioni dello stesso Pavard, dello staff e dell’allenatore. Rifletteranno se è il caso di portarlo subito in gruppo a Roma e se utilizzalo oppure se lasciarlo lavorare. Ci sono delle possibilità che domani Pavard parta per Lazio-Inter“. Resta perciò l’ansia al momento per le condizioni di Cuadrado.

Una buonissima notizia, quindi, per Simone Inzaghi che inizia a recuperare pezzi per la difesa. Ma un ostacolo nuovo da dover superare. Con Denzel Dumfries fermo ai box e la possibile assenza per un tempo al momento indefinito ma lungo di Juan Cuadrado, Matteo Darmian sarà costretto a fare gli straordinari sulla corsia di destra. La mancanza di un’alternativa però preoccupa l’Inter.