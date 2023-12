Genoa-Juventus, nuovo allarme Retegui: occhio ai tempi di recupero

Tutto pronto per la sfida tra Genoa-Juventus, match valido per la 16^ giornata di Serie A. Brutte notizie per Gilardino, il quale dovrà fare nuovamente a meno di Retegui, fermo ai box per un problema muscolare

Nuovo allarme per Gilardino e per il Genoa. Il tecnico rossoblù, infatti, dovrà fare a meno di Retegui in vista della sfida della 16^ giornata contro la Juventus. L’attaccante italo-argentino ha riportato un guaio muscolare ai flessori, e le sue condizioni verranno rivalutate con calma nel corso delle prossime ore con esami approfonditi. Certa la sua assenza nel match di questa sera contro i bianconeri.

Da valutare anche le condizioni di Bani, anche se non escluso che il centrale difensivo possa recuperare dal recente ko muscolare. In caso di forfait, Gilardino si affiderà ancora una volta a De Winter, il quale ha ben impressionato nelle ultime sfide di campionato. In caso di recupero di Bani, l’ex Juventus si giocherà un posto da titolare con Vasquez. Buone notizie sul fronte Messias: l’ex Milan sarà regolarmente a disposizione.

Messias agirà da trequartista in coppia con Malinovskyi alle spalle di Gudmundsson, promosso centravanti nella posizione di Retegui. Gilardino potrebbe cambiare le carte in tavola dopo l’ultima rifinitura inserendo Ekuban o Puscas nel ruolo di centravanti titolare con Gudmundsson e Malinvoskyi trequartisti. Sono attese novità nelle prossime ore.

Genoa-Juventus, le probabili formazioni: confermato Vlahovic dal 1′

Allegri confermerà il 3-5-2 con Chiesa e Vlahovic in attacco. Out Kean per infortunio: l’attaccante bianconeri potrebbe restare a riposo per diverse settimane per un problema alla tibia. Vlahovic sarà chiamato alla prova del riscatto e a trascinare il reparto offensivo della Juventus in vista del proseguimento della stagione.

Nessun dubbio neanche su Danilo: il brasiliano agirà da centrale sinistro, con Gatti e Bremer pronti a completare il reparto offensivo. Scelte obbligate a centrocampo dove Locatelli occuperà il solito ruolo di regista. Di seguito le probabili formazioni di Genoa-Juventus, match valido per la 16^ giornata di Serie A:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Messias

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiao, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic