L’ex azzurro svela “Non è stato Italiano a dire no al Napoli”

In casa Napoli, dopo la qualificazione ottenuta agli ottavi di finale di Champions League, bisogna registrare alcune dichiarazioni di un ex calciatore del team partenopeo.

Dopo la sconfitta di una settima fa a Torino contro la Juventus di Max Allegri, il Napoli è riuscito a centrare il suo primo obiettivo stagionale. Gli azzurri, infatti, hanno battuto martedì scorso il Braga allo Stadio Diego Armando Maradona, riuscendo così a staccare il pass per gli ottavi di finale dell’edizione di quest’anno della Champions League.

Nonostante il meritato successo, il Napoli anche contro il Braga ha concesso troppe occasioni. Lo stesso Walter Mazzarri, di fatto, ha ribadito più di una volta che il suo primo obiettivo di queste settimane è proprio quello di far diminuire il numero di conclusioni concesse ad ogni partita agli avversari.

Una volta archiviata la fase a gironi della Champions League, il Napoli deve ripartire subito in campionato. Domani sera, esattamente alle ore 18.00, gli azzurri ospiteranno domani allo Stadio Diego Armando Maradona il Cagliari di Claudio Ranieri. Tuttavia, in attesa della sfida contro i rossoblù, in casa azzurra bisogna registrare alcune dichiarazioni di un ex calciatore del team partenopeo.

Napoli, l’ex azzurro Ciccio Baiano: “Il team partenopeo ha dei giocatori non abituati a vincere”

Ciccio Baiano, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay’, ha infatti parlato così del momento dei campioni d’Italia in carica: “E’ fuori dalla corsa Scudetto, deve concentrarsi per arrivare tra le prime quattro. Il Napoli, così come tutte le altre, deve arrivare assolutamente in Champions League. Se hai giocatori non abituati a vincere, inconsciamente, non hai la stessa voglia dell’anno prima. I calciatori azzurri si sono ‘ubriacati’ della vittoria dello Scudetto”.

L’ex calciatore di Fiorentina e Napoli si è soffermato anche sul mancato matrimonio tra Italiano ed Aurelio De Laurentiis: “Vincenzo era tra i tanti nomi seguiti da Aurelio De Laurentiis. Posso dire che non è stata una scelta di Italiano non andare al Napoli, ma il contrario. Con il senno del poi è facile, ma si può comunque dire che la squadra azzurra sarebbe stata meglio con Italiano rispetto a come l’ha lasciata Rudi Garcia”.