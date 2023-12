Milan-Monza, le mosse di Pioli e il verdetto su Chukwueze

Tutto pronto per la sfida tra Milan-Monza, match valido per la 16^ giornata di Serie A. Pochi dubbi per Pioli, il quale confermerà il solito 4-3-3 con Giroud al centro dell’attacco: occhio alla decisione anche sulla titolarità di Chukwueze

Solito 4-3-3 per Pioli, pronto a spingere il piede sull’acceleratore per bissare il successo contro il Newcastle, vittoria che ha consentito ai rossoneri di accedere all’Europa League. Pochi dubbi di formazioni per il tecnico rossonero, e scelte praticamente obbligate. Da valutare le condizioni di Kjaer, il quale difficilmente riuscirà a recuperare per l’imminente sfida contro il Monza.

In caso di forfait, spazio per Simic. Considerando la squalifica di Calabria, Florenzi agirà da terzino destro, mentre Theo Hernandez sarà schierato in posizione di terzino sinistro. Simic, come detto, affiancherà Tomori al centro della difesa. Nessun dubbio a centrocampo, con Bennacer ancora in panchina, ma pronto a subentrare a gara in corso. Per quel che riguarda il tridente offensivo, Pioli confermerà i titolarissimi, con Pulisic a destra, Giroud al centro e Leao a sinistra.

Difficilmente ci sarà spazio per Chukwueze dal primo minuto a prescindere dal gol vittoria contro il Newcastle e dall’ottimo impatto sul match. L’esterno offensivo nigeriano troverà spazio nel corso della ripresa. Pioli potrebbe utilizzarlo come uomo-spacca match nel corso della ripresa. Stesso discorso per Okafor, pronto a ritagliarsi il suo spazio nel corso del secondo tempo.

Milan-Monza, Palladino sugli scudi: occhio alle novità di formazione

Pochi dubbi in casa Milan, ma attenzione anche alle mosse di Palladino. Il tecnico del Monza si affiderà al solito 3-4-2-1 con Mota e Colpani a ridosso di Colombo. Il centravanti biancorosso, ex di turno, potrebbe scivolare in panchina qualora il tecnico dei brianzoli decisa di puntare su Valentin Carboni dal primo minuto sulla trequarti.

In questo caso, infatti, Mota avanzerebbe nel ruolo di centravanti con Carboni e Mota alle sue spalle. Ad oggi, però, Colombo resta in netto vantaggio per una maglia da titolare. Di seguito le probabili formazioni di Milan-Monza, sfida valida per la 16^ giornata di campionato:

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Simic, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota, Colpani; Colombo