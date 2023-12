Atalanta-Milan, le mosse di Gasperini e Pioli: riecco Giroud

Atalanta-Milan rappresenterà una delle supersfide della 15^ giornata di Serie A. Padroni di casa a caccia della vittoria per riscattare la sconfitta contro il Torino. Milan chiamato a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di tenere vive le speranze Champions

Brutte notizie per l’Atalanta di Gasperini. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Scamacca, fermo ai box per un nuovo problema muscolare e pronto a tornare in campo solamente a inizio 2024. Spazio per Muriel: l’attaccante colombiano agirà da centravanti supportato da Lookman e Pasalic, con Koopmeiners arretrato in posizione di mediano al fianco di Ederson.

Dubbio Zappacosta: il terzino nerazzurro non è al meglio e potrebbe giocarsi una maglia da titolare con Hateboer. Gasperini scioglierà dubbi e perplessità solamente dopo l’ultimo allenamento di rifinitura. Non ci sarà neanche Djmisiti, fermo ai box per un guaio muscolare. Per quel che riguarda la linea dei trequartisti, De Ketelaere dovrebbe partire ancora dalla panchina. L’ex Milan potrebbe trovare spazio a gara in corso.

Sulla sinistra confermato Ruggeri, il quale ha totalmente recuperato dal recente problema muscolare. Semaforo verde anche per Kolasinac, pronto a occupare, come sempre, il ruolo di centrale-sinistro nella difesa a tre della Dea.

Atalanta-Milan, le probabili formazioni e le ultime novità

Piccola emergenza per l’Atalanta, ma attenzione anche all’allarme difensivo in casa Milan. Pioli dovrà affidarsi ancora una volta a Theo Hernandez nel ruolo di centrale difensivo. Il difensore francese sarà confermato sul centro-sinistra, Tomori agirà sul centro-destra, Florenzi terzino sinistro e Calabria terzino destro.

Pochi dubbi anche a centrocampo. Difficilmente il tecnico rossonero si affiderà a Bennacer dal primo minuto. Il centrocampista algerino, ormai totalmente recuperato, potrebbe trovare spazio nel corso della ripresa. Reijnders agirà in cabina di regia con Loftus Cheek e Musah ai suoi lati. In attacco spazio per il ritorno di Giroud dopo due turni di squalifica. Di seguito le probabili formazioni di Atalanta-Milan, match valido per la 15^ giornata di Serie A:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; de Roon, Scalvini, Kolasinac; Hateboer/Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; Lookman, Pasalic; Muriel

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Giroud, Pulisic