Mercato Inter, doppio colpo a gennaio: arriva il sostituto di Cuadrado

Il mercato dell’Inter è pronto a entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. Occhio alle nuove strategie del club nerazzurro dopo l’infortunio di Cuadrado. L’esterno colombiano sarà operato e dovrà stare fermo per circa tre mesi

Brutte notizie sul fronte Cuadrado. Come confermato nelle ultime ore, l’esterno offensivo colombiano sarà sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente un problema al tendine d’Achille. Tempi di recupero decisamente lunghi, tanto da spingere la società nerazzurra nuovamente sul mercato. Marotta valuterà il fa farsi nel corso delle prossime settimane.

Occhi puntati su un nuovo esterno destro, capace di intraprendere perfettamente il ruolo di laterale a tutta fascia. Attualmente non trapelano notizie ufficiali sul possibile identikit tracciato dalla società nerazzurra, ma la sensazione è che si punterà su un profilo esperto con un potenziale contratto di soli sei mesi per poi rivalutare con calma il da farsi al termine dell’attuale stagione.

Da valutare anche il possibile affondo su un nuovo attaccante. Marotta ha escluso la possibilità di un nuovo acquisto in attacco, ma non è escluso che il club nerazzurro possa valutare le potenziali opportunità che offrirà il mercato, soprattutto nelle ultime settimane di gennaio. Inzaghi potrebbe puntare l’indice su un nuovo attaccante per completare il reparto in vista della seconda parte della stagione.

Mercato Inter, Cuadrado out per circa tre mesi

Come confermato, Cuadrado starà fermo per circa tre mesi. Non trovano conferme le indiscrezioni su un possibile cambio ruolo di Frattesi come esterno a tutta fascia. Tuttavia non è da escludere l’idea di un mancato affondo su un nuovo esterno, tenendo conto dell’immediato ritorno di Pavard al centro della difesa. Con il recupero del centrale difensivo francese, infatti, Darmian potrebbe essere dirottato nel ruolo di esterno destro a tutta fascia.

Una soluzione interna che permettere alla società nerazzurra di rinunciare a un nuovo investimento, seppure in prestito, e di sopperire alla mancanza dell’esterno colombiano con una soluzione interna. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane. Per quel che riguarda l’attacco, invece, non trovano conferme le indiscrezioni sul possibile affondo imminente su Taremi. Appuntamento rinviato a giugno.