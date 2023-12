Mercato Roma, le strategie di gennaio e rebus Dybala

Il mercato della Roma potrebbe cambiare strategia in vista dell’imminente sessione invernale. I continui problemi fisici di Dybala potrebbero spingere la società giallorossa sul mercato in maniera immediata

Come confermato da alcune indiscrezioni delle scorse settimane, la Roma potrebbe intervenire sul mercato per cogliere delle opportunità vantaggiose per completare la rosa da mettere a disposizione di Mourinho nel corso dei prossimi mesi. Considerando i continui problemi fisici di Dybala, accompagnati anche a quelli di Azmoun, il club giallorosso potrebbe valutare l’affondo concreto su un nuovo attaccante, soprattutto in vista dei prossimi impegni in Europa League.

Occhio, quindi, alle opportunità di mercato che si presenteranno nel corso delle prossime settimane. Non solo un nuovo attaccante, la Roma valuterà concretamente anche l’affondo su un nuovo centrale difensivo, considerano le precarie condizioni di Smalling. Il centrale inglese, ancora fermo ai box per infortunio, potrebbe tornare in campo solamente nel mese di gennaio. Ecco perchè la società capitolina valuterà concretamente l’affondo sul mercato.

Detto questo, il mercato giallorosso verrà deciso e valutare in base alle opportunità. Massima attenzione anche al capitolo cessioni. Difficilmente Aouar e Renato Sanches lasceranno la Capitale nel mese di gennaio, ma il loro futuro verrà deciso nel corso della prossima estate.

Mercato Roma e capitolo infortunio: novità e ultimissime

Non trapelano notizie positive dall’infermeria giallorossa in merito alle condizioni fisiche di Dybala. L’attaccante argentino, come confermato dall’esito degli esami strumentali, ha rimediato un nuovo problema muscolare ai flessori. Le sue condizioni verranno rivalutate tra circa 10 giorni, ma l’ex Juventus dovrà stare fermo per circa tre settimane. Quasi certa la sua assenza in vista della supersfida contro i bianconeri di Allegri del 30 dicembre.

Per quel che riguarda il ko di Smalling, invece, le condizioni del centrale difensivo inglese saranno rivalutate con calma nelle prossime settimane. Dopo le frecciatine di Mourinho nei confronti del difensore inglese, bisognerà capire quale sarà il futuro di Smalling e se ritroverà spazio nell’undici titolare della Roma in vista dell’immediato presente, ma soprattutto in vista del futuro. Il suo ritorno in campo, come detto in precedenza, potrebbe slittare direttamente a inizio 2024.