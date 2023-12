Roma, si avvicina il rinnovo di Mourinho: le novità su Dybala e Azmoun

Il rinnovo di Mourinho potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Il tecnico portoghese, secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, potrebbe prolungare il suo matrimonio con i colori giallorossi

Piovono conferme sul possibile rinnovo di Mourinho in vista del futuro. Il tecnico portoghese potrebbe prolungare il suo attuale contratto per altri due anni. Un’idea pronta a concretizzarsi nel corso delle prossime settimane. Cresce l’ottimismo e cresce la volontà da parte della dirigenza giallorossa di proseguire con l’ex Inter. Il diretto interessato, dal canto suo, avrebbe espresso il suo consenso per proseguire l’attuale percorso all’ombra del Colosseo.

Detto questo, sono attese novità nel corso delle prossime settimane, ma trapela totale ottimismo per la definitiva fumata bianca. Non solo Mourinho, la Roma dovrà fare i conti anche con il capitolo infortuni, soprattutto in vista delle prossime sfide di Europa League e campionato. Punto interrogativo sul recupero di Smalling, il quale potrebbe alzare ancora bandiera bianca in vista delle prossime giornate.

I tempi di recupero del difensore inglese restano avvolti da un grosso punto interrogativo. Difficilmente Mourinho potrà contare su di lui in vista delle prossime giornate di campionato. Il ritorno di Smalling, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe coincidere con la prima giornata del prossimo 2024. Anche in questo caso sono attese novità nel corso delle prossime settimane.

Rinnovo Mourinho e infortunati: le novità in casa Roma

Come confermato dagli esami strumentali, Dybala dovrà stare fermo per circa 10 giorni. Trapela ottimismo per il suo recupero in vista dell’ultima giornata prima della fine del 2023. Le sue condizioni verranno monitorate con estrema attenzione nel corso della prossima settimane. Nessuna corsa contro il tempo e nessuna forzatura. In caso di rischi inutili, Dybala posticiperà il suo ritorno in campo nella prima giornata del 2024.

Da valutare anche le condizioni di Azmoun, fermo ai box per un problema muscolare accusata nella sfida della 15^ giornata contro la Fiorentina. A differenza di Dybala, però, l’attaccante giallorosso potrebbe stare fermo per circa 15 giorni. Il suo ritorno in campo, quindi, potrebbe slittare direttamente al 2024. Buone notizie anche per Renato Sanches: il centrocampista portoghese raggiungerà la migliore condizione fisica nel corso delle prossime settimane: Mourinho spera di poter contare su di lui al 100% in vista della seconda parte di stagione.