Che risposta del Milan, dominato il Monza: rossoneri a -6 dall’Inter

Da pochi minuti è terminato il match tra il Milan ed il Monza con il risultato di 3-0 a favore della squadra di Stefano Pioli.

Dopo essere ‘retrocesso’ in Europa League, il Milan riprende la propria corsa in campionato. I rossoneri, infatti, hanno appena battuto nel derby il Monza di Adriano Galliani e Raffaele Palladino con il risultato netto di 3-0.

Il Milan, di fatto, ha iniziato sin da subito a spron battuto, visto che già al 2’ Olivier Giroud ha sfiorato il gol del vantaggio, la quale arriva dopo appena un minuto con un grande giocata di Reijnders. L’olandese, infatti, è partito dalla propria trequarti, superando due giocatori brianzoli, e di punta ha battuto un colpevole Di Gregorio. Quest’ultimo si è rifatto appena cinque minuti dopo con il tiro di Theo Hernandez.

La squadra di Raffaele Palladino si è fatta vedere davanti per la prima volta al 16’ con il tiro di Colombo che si è spento sull’esterno della rete di Maignan. Tuttavia, la partita è stata di fatto un monologo del Milan. I rossoneri, dopo una grande parata di Di Gregorio su Florenzi, hanno raddoppiato al 41’con il giovanissimo Simic, al suo esordio in Serie A ed entrato qualche minuto prima per l’infortunato Pobega, imbeccato da Rafael Leao.

Il Monza ci prova con Colpani, ma il Milan chiude il match con il gol di Okafor

Il Milan ha continuato il proprio dominio anche nei primi quindici minuti della seconda frazione di gara, ma al 61’ Andrea Colpani ha visto respingere il suo tentativo sottomisura da un grandissimo intervento di Mike Maignan. Dopo qualche azione del Monza, la squadra di Stefano Pioli ha chiuso ogni discorso al 76’ con la rete realizzata da Okafor.

Il calciatore svizzero, di fatto, ha concluso una bellissima azione del Milan: iniziata da Bennacer, poi continuata da Reijnders con un dribbling e poi servita ad Okafor da una bella sponda di Olivier Giroud. Con il gol dell’ex calciatore del Salisburgo, la gara di San Siro si è definitivamente incanalata verso i tre punti per gli uomini di Stefano Pioli.

Con questo successo, in attesa della sfida di questa sera tra la Lazio e l’Inter, il Milan ha 6 punti di svantaggio dalla vetta. Mentre il secondo posto, dopo il pareggio della Juve di Allegri contro il Genoa, dista solo 5 punti.