Marcus Thuram e il progetto Inter: il francese sarà l’ennesima grande plusvalenza

La prima parte di stagione del centravanti francese è a dir poco straordinaria. E il figlio d’arte ha grossi margini di crescita.

Continua il percorso dell’Inter di Simone Inzaghi. La capolista della Serie A affronterà domani il Bologna in coppa Italia mentre in Champions i nerazzurri hanno pescato l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, un intreccio di stili con la formazione di Inzaghi che intriga e non poco gli appassionati.

Oltre a vincere quest’Inter stravince la maggioranza delle partite e tutto è iniziato nel derby di inizio stagione, quel famelico 5 a 1 che ha lasciato di sasso il Milan di Stefano Pioli. In quel match abbiamo visto la prima grande finalizzazione di Marcus Thuram, calciatore che lanciò una vera fucilata a Maignan e regalò una preziosa vittoria. Ebbene Marcus Thuram è il chiaro esempio del grande lavoro nerazzurro di questi anni, una squadra fatta a bassissimo costo ma che risulta tra le migliori in Europa.

Sommer in porta, Acerbi e Darmian in difesa, Mkhitaryan e Calhanoglu a centrocampo. Una squadra low cost ma che sta offrendo un rendimento straordinario, il grande lavoro di Ausilio e Marotta reso straordinario poi da Inzaghi bravo a far diventare qualsiasi cosa toccata negli ultimi anni. Al di là dello scudetto mancato – parliamoci chiaro – il tecnico di Piacenza ha regalato grosse plusvalenze negli anni all’Inter e non è neanche finita qui.

Anche lo stesso Bisseck, arrivato come oggetto misterioso, sta iniziando a offrire buone prestazioni. E’ giovanissimo, lui come anche Asllani, e l’Inter sembra trovare sempre più il giusto mix di gioventù ed esperienza. Un mix che poi si fonda in un calciatore specifico, il centravanti francese Marcus Thuram.

Inter, la crescita di Thuram è impressionante

Doveva arrivare qualche anno fa, Ausilio l’aveva scelto come attaccante. Lui era un esterno, ma in casa Inter lo vedevano come l’erede di Lukaku. La rottura del crociato cambiò tutti i piani e alla fine la società nerazzurra ripiegò su Joaquin Correa, e conosciamo tutti come è andata a finire. Sarà il destino, ma ora l’Inter e Thuram sono più uniti che mai e il bomber nerazzurro è sempre più idolo dei tifosi.

Una crescita impressionante e Thuram è decisivo – gara dopo gara – a suon di gol e assist. Il figlio dell’ex calciatore di Parma e Juve fa sognare ora l’Inter. E anche in Francia stanno cominciando a conoscerlo meglio. Inzaghi è riuscito a mettere in atto l’intuizione di Ausilio e Marotta e già ora Marcus è uno dei migliori centravanti sul panorama europeo e anche Mondiale.

Con Lautaro la coppia si trova a meraviglia, i loro numeri sono sempre più importanti e i due sono già ora una delle coppie d’attacco più importanti al mondo. Thuram si esalta contro le big, non fa differenza rispetto alle piccole e anche quando non segna mostra uno scatto impressionante. Quello che pochi sanno è che Marcus pagato 0 in estate (8 milioni di commissioni) ha una clausola di 95 milioni di euro. Numeri pesantissimi, ma neanche troppo e chissà che invece l’Inter possa pentirsi di tutto ciò.

Attualmente la valutazione di Thuram oscilla tra i 65 e i 70 milioni (in tanti parlano di questa cifra) ma in caso di ulteriore esplosione, magari anche dal punto di vista realizzativo i 95 milioni non sembrano una cifra utopica. L’Inter gongola per l’ennesima plusvalenza e comunque vada Marotta ed Ausilio hanno dimostrato nel caso di saper sostituire ogni calciatore. Per adesso testa alla seconda stella, con un Thuram in più pronto a dare una mano.