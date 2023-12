Zielinski, il rinnovo col Napoli si allontana: l’Inter ci prova

Il centrocampista polacco non ha ancora trovato l’accordo per il prolungamento. Ecco chi vorrebbe strapparlo al Napoli.

A pochi giorni dalla fine del 2023, le squadre si preparano ad affrontare gli ultimi impegni dell’anno solare prima di qualche giorno di riposo. Il 2024 sarà un anno importante per molte squadre, e mai come quest’anno diverse squadre sono alla ricerca di innesti per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione in corso e anche della prossima.

Il Napoli, ad esempio, ha vissuto finora una stagione piuttosto altalenante. Deludente l’inizio di campionato condotto dagli azzurri che, dopo l’esonero di Rudi Garcia, sembrano aver ritrovato quantomeno un certo spirito di squadra e di rapporto col nuovo allenatote, Water Mazzarri, che fino ad allora era mancato.

Aurelio De Laurentiis è comunque al lavoro per portare a Napoli qualche nuovo giocatore nella finestra di mercato invernale. Serve innanzitutto un difensore, vero punto debole della squadra. In casa Napoli, però, c’è anche aria di addii. In particolare, c’è un calciatore che sembra sempre più vicino a lasciare la maglia azzurra.

Napoli, Zielinski verso l’addio: due squadre lo hanno messo nel mirino

Piotr Zieliński veste Ła maglia azzurra dal 2016, quando approdò a Napoli dall’Udinese dopo un’ottima stagione in prestito all’Empoli. 16 milioni di euro fu pagato da Aurelio De Laurentiis il cartellino del polacco, che in otto anni ha collezionato 350 presenze con la maglia azzurra segnando 50 gol.

Nonostante i numerosi colloqui effettuati tra l’entourage del giocatore e la società, non è stato ancora raggiunto un accordo per il prolungamento, che sembra ormai sempre più lontano. Per questo motivo Zielinski sta iniziando a guardarsi intorno, con due squadre interessate a lui. Si tratta di Inter e Juventus, con i nerazzurri leggermente in vantaggio, che hanno messo nel mirino il centrocampista per provare a strapparlo al Napoli a parametro zero a giugno, quando scadrà il contratto di Zielinski.

L’Inter in particolare, come riportato da calciomercato.it, sarebbe pronta ad offrire sul piatto un triennale da 4 milioni di euro a stagione. Una cifra interessante, maggiore dei circa 3 milioni di euro che attualmente il polacco percepisce. Zielinski ha già rifiutato, in estate, una proposta dall’Arabia Saudita, e tutto lascia pensare che la sua proprietà sia rimanere a Napoli. Se la situazione non dovesse cambiare, però, sarà costretto a dire addio.

Occhio perchè già a partire da febbraio 2024 potrà firmare un pre-accordo con un’altra squadra.