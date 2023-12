Lazio, Kamada saluta subito: nuove sirene arabe per Immobile

Rivoluzione alle porte in casa Lazio. Kamada, non ambientatosi nella capitale, può partire subito. Opzione Arabia saudita in estate per Immobile.

Splendente lo scorso anno quanto molle e lenta in questi mesi. E’ la strana parabola vissuta dalla Lazio, scivolata all’undicesimo posto dopo la sconfitta patita per mano dell’Inter nell’ultimo turno di campionato. Diversi i motivi alla base della crisi biancoceleste, tra cui il ridotto contributo offensivo offerto dai calciatori presi in estate per sostituire Sergej Milinkovic-Savic.

E’ il caso, ad esempio, di Daichi Kamada che, a sorpresa, potrebbe salutare la compagnia già durante la sessione invernale del mercato. Il giapponese ex Eintracht Francoforte, prelevato a parametro zero negli ultimi giorni di agosto, non si è ambientato alla corte di Maurizio Sarri andando incontro a numerose prestazioni negative che, di conseguenza, lo hanno fatto scivolare indietro nelle gerarchie del tecnico. Appena 6 le presenze dal primo minuto, per un totale di 13 apparizioni “condite” da un gol ed un assist.

Ancor più negativo il bottino relativo alla Champions League, dove il 27enne non è ancora riuscito ad incidere. Da qui la decisione, presa dal classe 1996, di iniziare a valutare l’idea di lasciare la capitale e provare a rilanciarsi altrove. Il suo sogno, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, consiste nello sbarcare in Liga: possibile, in tal senso, un trasferimento al Valencia o alla Real Sociedad. Alla corsa si è poi iscritto il Marsiglia, pronto a farsi avanti subito così da posizionarsi in pole position e bruciare la concorrenza spagnola.

Lazio, sarà rivoluzione: Kamada via subito, Immobile in estate

La Lazio, dal canto loro, studia la situazione: Kamada ha firmato un contratto annuale con opzione per altri tre anni. Cederlo a gennaio permetterebbe quindi di incamerare risorse fresche da provare a reinvestire su profili maggiormente graditi a Sarri. Il matrimonio con il nipponico, salvo sorprese, si interromperà presto. Quello con Ciro Immobile, invece, durerà altri 7 mesi. Poi arriverà il momento di salutarsi e voltare pagina.

Il capitano, scivolato spesso in panchina in questa prima parte della stagione, non è felice del ridotto spazio ricevuto da Sarri che in più di un’occasione gli ha preferito Taty Castellanos. L’Al-Ahli si è rimesso alla finestra facendo sapere al 33enne, tramite alcuni intermediari, di essere disposto a mettere sul piatto un contratto da 35 milioni netti all’anno pur di convincerlo a trasferirsi in Arabia Saudita. Immobile si è preso del tempo per riflettere ma è consapevole che il suo ciclo alla Lazio è quasi giunto al capolinea. La rivoluzione, considerando pure le possibili partenze di Felipe Anderson e Mattia Zaccagni, è alle porte.