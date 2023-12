Ansia Roma, futuro in bilico per Pellegrini: destinazione a sorpresa

La Roma pianifica varie cessioni a gennaio. Possibile la partenza di Pellegrini, che da tempo ha smesso di essere determinante in campo.

Una stagione, fin qui, ben poco soddisfacente tra risultati negativi e prestazioni spesso incolori. Sono giorni di profonde riflessioni per la Roma che, durante la sessione invernale del mercato, non esclude la possibilità di sottoporre la rosa a disposizione di José Mourinho ad un concreto restyling. Tanti, infatti, gli elementi dell’attuale gruppo che, finora, non hanno fornito le risposte sperate dallo stato maggiore giallorosso. Da qui l’idea di avviare una vera e propria rivoluzione e concretizzare una serie di operazioni in uscita.

Uno dei principali indiziati a partire è Leonardo Spinazzola, che ha da tempo perso lo status di intoccabile. L’esterno originario di Foligno, in 15 apparizioni complessive, è riuscito a siglare soltanto una rete e 2 assist. Un magro bottino che ha spinto il direttore generale Tiago Pinto a stoppare la trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e mettersi alla ricerca di un acquirente. Possibile, in tal senso, un trasferimento dell’ex Juventus all’Al Shabab che già nella scorsa estate lo aveva tentato mettendo sul piatto un triennale da 6 milioni netti all’anno.

Alla fine prevalse la volontà di Spinazzola di rimanere nella città Eterna e provare a conquistarsi sul campo il prolungamento. Ora, invece, l’addio può davvero andare in scena. In Arabia Saudita, poi, potrebbe sbarcare Lorenzo Pellegrini frenato in questa prima parte della stagione da numerosi problemi fisici e spesso contestato dalla tifoseria capitolina. il 25enne, autore di appena un gol in campionato, ha ricevuto diverse chiamate in questi giorni e sta valutando in maniera concreta la possibilità di salutare i compagni già ad inizio anno.

Roma, Pellegrini può partire subito: l’Arabia Saudita lo tenta

A confermarlo è stato oggi ‘Il Corriere dello Sport’, secondo cui sviluppi sono attesi a stretto giro di posta. La Roma, dal canto suo, non si opporrà alla partenza del proprio capitano: il via libera, però, arriverà soltanto in presenza di una proposta da almeno 25 milioni. Cifra, questa, che Pinto utilizzerebbe subito per rimpolpare il reparto di centrocampo e trovare un elemento in grado di fornire maggiori garanzie, sia tecniche che fisiche, di Renato Sanches impiegato in Serie A per un totale di 116 minuti.

Tutt’altro che salda, poi, la posizione di Houssem Aouar, non ancora ambientatosi nella nuova realtà e andato incontro a prestazioni deludenti. La Roma è pronta a sedersi al tavolo delle trattative e salutarlo senza troppi rimpianti. L’ennesimo acquisto sbagliato di Pinto.