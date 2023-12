L’Inter esce dalla Coppa Italia, ma c’è ansia per Lautaro: ecco le ultime

L’Inter è stata eliminata dal Bologna, ma i tifosi nerazzurri temono per le condizioni fisiche di Lautaro Martinez.

Che Coppa Italia quest’anno!!! Dopo la grandissima sorpresa della vittoria per 0-4 del Frosinone di Eusebio Di Francesco allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli campione d’Italia, questa sera è caduta la capolista attuale del campionato di Serie A: l’Inter di Simone Inzaghi.

L’Inter, infatti, è stata eliminata questa sera dalla vera sorpresa di questa stagione, ovvero il Bologna di Thiago Motta. La gara è stata decisa ai tempi supplementari, anche perché Lautaro Martinez si è fatto respingere da Ravaglia il rigore ( assegnato da La Penna dopo aver rivisto al VAR il tocco di braccio di Corazza) che poteva indirizzare definitivamente la qualificazione ai quarti di finale.

La squadra di Simone Inzaghi è comunque partita bene nei tempi supplementari, visto il gol segnato da Carlos Augusto al 92’. Dopo sei minuti, Lautaro Martinez è uscito per per qualche problema fisico. Tuttavia, così come ha dimostrato in questi primi mesi della stagione, il Bologna non si è perso d’animo, anzi.

Inter, filtra ottimismo per le condizioni di Lautaro Martinez

A prendersi i riflettori di San Siro è infatti Zirkzee, subentrato all’85’ al posto di Saelemaekers. L’olandese al 113’, su azione da corner, ha rimesso con il tacco una palla che è stata poi depositata in rete da Beukema. Dopo appena due minuti, l’attaccante del Bologna ha prima superato Acerbi con un tunnel e poi ha mandato in porta Ndoye che ha superato Audero con un pallonetto.

Il team meneghino negli ultimi minuti ha provato a riportare il risultato in parità, ma la squadra che sfiderà ai quarti di finale della Coppa Italia di quest’anno la Fiorentina sarà il Bologna. Mentre l’Inter, come ammesso dallo stesso Simone Inzaghi, c’è molta delusione per salutare così presto una competizione vinta negli ultimi due anni.

Ma la cosa che sta facendo più preoccupare tutto il mondo interista è sicuramente l’infortunio di Lautaro Martinez. Simone Inzaghi, esattamente ai microfoni di ‘Sport Mediaset’, ha riferito che l’argentino ha riportato un affaticamento, anche se si teme che il campione del Mondo possa saltare il match di sabato contro il Lecce.

Da notare, sempre come riportato da ‘Sport Mediaset’, che filtra ottimismo per le condizioni dell’argentino. Al momento, infatti, non sono previsti degli esami strumentali, anche se si attenderà domani per avere un quadro della situazione più probante.