Mercato Inter: il nuovo piano acquisti e il futuro di Klaassen

Punto interrogativo sul mercato dell’Inter in vista dell’imminente sessione invernale. I nerazzurri potrebbero valutare l’affondo su un nuovo esterno destro per sopperire alla lunga assenza di Cuadrado. Occhio all’assalto su un nuovo attaccante

Quali saranno le priorità del mercato dell’Inter in vista della sessione invernale? Come confermato da Marotta e Ausilio, i nerazzurri valuteranno se affondare il colpo su un nuovo esterno destro dopo il forfait di Cuadrado. L’esterno colombiano, infatti, dovrà stare fermo per circa tre mesi dopo l’intervento chirurgico al tendine d’Achille. Non è escluso che la società nerazzurra stoppi sul nascere l’affondo sul mercato, confermando Dumfries e Darmian nel ruolo di esterno destro a tutta fascia.

Il ritorno di Pavard, e l’ottimo impatto di Bisseck, permetteranno a Simone Inzaghi di poter puntare su un reparto difensivo di assoluta affidabilità, salvaguardando Darmian nella posizione di esterno destro a tutta fascia. A prescindere dalle indiscrezioni delle ultime settimane, difficilmente Inzaghi schiererà Frattesi nel ruolo di esterno destro a tutta fascia. L’ex Sassuolo rappresenterà esclusivamente la prima alternativa a Barella e Mkhitaryan nel ruolo di mezz’ala.

L’Inter non interverrà sul mercato neanche per ciò che riguarda il reparto offensivo. I recuperi di Sanchez e Arnautovic, tornati a pieno regime e al 100%, spingeranno Marotta e Ausilio a non puntellare la rosa a gennaio.

Mercato Inter, le possibili occasioni e il piano di Marotta

Nessun movimento in entrata, salvo clamorosi occasioni e opportunità. E’ questa la linea di pensiero della dirigenza nerazzurra in vista di gennaio. Ecco perchè anche il reparto offensivo potrebbe arricchirsi di una nuova pedina a sorpresa. Impossibile arriva a Taremi già nelle prossime settimane, ma l’appuntamento con il bomber del Porto potrebbe essere rinviato alla prossima estate. Su di lui resta vigile anche l’interesse del Milan.

Per quel che riguarda il mercato delle cessioni invece, Klaassen resterà a Milano nonostante il poco minutaggio. L’ex Ajax proverà a convincere Inzaghi a puntare su di lui con maggiore continuità in vista della seconda parte di stagione. Discorso diverso per Sensi: l’ex Sassuolo e Monza potrebbe lasciare i nerazzurri già a gennaio. Occhio al Torino di Juric o al possibile ritorno al Monza agli ordini di Palladino.