Frosinone-Juventus, Allegri pensa alla Roma: occhio ai diffidati

Frosinone-Juventus potrebbe rappresentare la partita del mediato riscatto bianconero dopo il pareggio contro il Genoa. Bianconeri chiamati alla prova del nove per tentare di tenere viva la lotta scudetto e riguadagnare terreno sull’Inter, attualmente capolista

Pochi piani e poche strategie da parte di Allegri in vista dell’imminente sfida di campionato tra Frosinone-Juventus. Il tecnico bianconero, infatti, difficilmente ricorrerà a possibili cambi di formazioni per salvaguardare gli infortunati in vista della prossima giornata di campionato contro la Roma. Allegri è stato chiaro già nel corso delle scorse settimane: giocano i titolari e nessun calcolo sui diffidati.

Ecco perchè, quindi, il tecnico della Juventus difficilmente rinuncerà al terzetto difensivo formato da Gatti, Bremer e Danilo. Gatti e Danilo, infatti, attualmente diffidati, non resteranno a riposo contro il Frosinone. Il messaggio di Allegri è chiaro e immediato: la partita più importante è la prossima! Juventus in campo con il miglior undici a disposizione, la sfida contro la Roma verrà prese in considerazione solamente dopo la sfida contro gli uomini di Di Francesco.

Frosinone reduce dal successo in Coppa Italia per 4-0 contro il Napoli e a caccia di totali conferme in vista delle prossime giornate e per il proseguimento della stagione. Il tecnico dei ciociari proverà a rendere complicato il pomeriggio della Juventus e puntare con forte decisione sull’esito a sorpresa.

Frosinone-Juventus, ma non solo: occhio al mercato bianconero

Occhi puntati sulla sfida della 17^ giornata di campionato, ma attenzione anche alle strategie dell’imminente sessione di mercato invernale. La Juventus potrebbe puntare l’indice su un nuovo centrocampista, considerando soprattutto le lunghe squalifiche di Fagioli e Pogba. Non trovano conferme le indiscrezioni su Fabian Ruiz, mentre occhio al possibile ritorno di Bernardeschi, anche se l’ex bianconero potrebbe vestire bianconero a prescindere dall’arrivo di una nuova mezz’ala.

Salgono le quotazioni di Phillips. Il centrocampista inglese, attualmente in forza al Manchester City, potrebbe vestire la maglia bianconera con la formula del prestito secco fino al prossimo giugno. Allegri avrebbe già dato il suo ok all’operazione, ma bisognerà capire se Giuntoli si “accontenterà” del mediano inglese, o se proverà l’assalto immediato a Koopmeiners, pupillo del direttore sportivo già dalla scorsa stagione. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.