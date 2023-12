Frosinone-Juventus, il verdetto di Allegri su Rabiot e Vlahovic

Frosinone-Juventus potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque del campionato dei bianconeri. Allegri sarà chiamato alla prova del nove e alla vittoria per cercare di dimenticare il deludente pareggio contro il Genoa

Juve a caccia dei tre punti per cercare di tenere vive le speranza scudetto e la rincorsa all’Inter, attuale capolista. Il tecnico bianconero dovrà fare i conti con il leggero problema fisico di Rabiot: botta al costato non ancora superata totalmente e presenza in dubbio anche in vista della sfida della 17^ giornata contro il Frosinone. La decisione definitiva arriverà solamente dopo l’ultima rifinitura di allenamento. La sensazione è che lo staff medico della Juventus non vorrà correre alcun tipo di rischio, soprattutto in vista della prossima sfida di campionato contro la Roma.

Qualora Rabiot dovesse alzare bandiera bianca, Allegri si affiderà nuovamente a Miretti dal primo minuto. Il tecnico della Juventus difficilmente rischierà il centrocampista francese, soprattutto in vista della prossima sfida di campionato contro gli uomini di Mourinho. 40% le percentuali di possibile recupero del francese.

Detto questo, Allegri ha già sciolto anche le riserve e dubbi legati al reparto offensivo. Vlahovic sarà confermato titolare al fianco di Chiesa. A prescindere dal periodo poco brillante dell’attaccante serbo, l’ex Fiorentina partirà ancora titolare. Solo panchina per Milik, mentre Kean, come noto, resterà fermo ai box per un problema alla tibia.

Frosinone-Juventus, Alex Sandro ancora in panchina

Pochi dubbi anche per quel che riguarda la difesa titolare di Allegri. Il tecnico bianconero si affiderà al solito terzetto collaudato: Gatti, Bremer e Danilo. Solo panchina per Alex Sandro, il quale potrebbe trovare spazio a gara in corso. Per quel che riguarda le corsie esterne, Allegri confermerà Kostic e Cambiaso con McKennie mezz’ala destra.

Attenzione anche alla compagine di casa. Dopo il netto successo per 4-0 contro il Napoli nella sfida di Coppa Italia del Maradona, gli uomini di Di Francesco proveranno a complicare anche i piani della Juventus. In attacco occhio alla presenza di Soulè e Kaio Jorge ex di turno insieme a Barrenechea. Di seguito le probabili formazioni di Frosinone-Juventus, match valido per la 17^ giornata di Serie A:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Lusuardi, Romagnoli, Monterisi; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic