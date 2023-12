Allegri ha scelto Yildiz: titolare contro il Frosinone e caso Vlahovic

Allegri punterà su Yildiz dal primo minuto in vista della sfida della 17^ giornata tra Frosinone-Juventus. Bianconeri a caccia della vittoria dopo il deludente pareggio contro il Genoa della scorsa giornata

Yildiz titolare al fianco di Milik. E’ questa la clamorosa svolta di Allegri in vista della sfida della 17^ giornata contro il Frosinone. Mossa a sorpresa confermata e solo panchina per Vlahovic. L’attaccante serbo potrebbe trovare spazio solamente nel corso della ripresa. Possibile caso in casa bianconera? La sensazione è che l’attaccante serbo potrebbe accusare il colpo e patire l’esclusione dall’undici titolare in vista dell’imminente sfida contro gli uomini di Di Francesco.

Nessun acciacco fisico per Vlahovic: la sensazione è che la bocciatura di Allegri sia totalmente una scelta tecnica e tattica. L’ex Fiorentina troverà spazio nel corso della ripresa quasi sicuramente, ma bisognerà capire se prenderà il posto di Yildiz al fianco di Milik, o il posto del centravanti polacco. Prima parte di stagione negativa da parte di Vlahovic, aspetto che potrebbe condizionare anche la seconda parte di campionato.

L’esclusione contro il Frosinone, inoltre, potrebbe rappresentare una scelta per spronare Vlahovic a fare meglio e spingere il piede sull’acceleratore per confermarsi il centravanti titolare dei bianconeri. Ad oggi, però, la sensazione è che l’ex Fiorentina dovrà guadagnarsi nuovamente il ruolo di “indispensabile”.

Yildiz titolare contro il Frosinone: Allegri stravolge la Juventus

Muso lungo per Vlahovic, grande opportunità per Yildiz: binomio da monitorare in vista dell’immediato presente, ma soprattutto in chiave futura. Il giovane attaccante turco, infatti, potrebbe ribaltare le gerarchie offensive dell’attacco bianconero, soprattutto in vista della seconda parte della stagione. Allegri gli concederà una chance contro il Frosinone, chance che il fantasista turco cercherà di cogliere al volo per convincere il tecnico a puntare costantemente su di lui.

Occhio anche alla titolarità di Alex Sandro: il difensore brasiliano sarà preferito a Gatti. Turno di riposo per l’ex di turno. L’esclusione di Gatti potrebbe essere anche una scelta tattica in quanto diffidato. Allegri potrebbe salvaguardare il centrale difensivo in vista della sfida contro la Roma della prossima giornata.