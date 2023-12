Infortunati Roma: le novità su Dybala, Smalling e Aouar

Tiene banco il capitolo infortunati in casa Roma. Occhi puntati sul possibile ritorno in campo di Dybala. L’attaccante argentino, come confermato da Mourinho, salterà sicuramente la sfida della 17^ giornata contro il Napoli

Paulo Dybala alzerà bandiera bianca in vista della sfida della 17^ giornata di campionato contro il Napoli. Nessuna corsa contro il tempo e nessuna forzatura sul possibile ritorno in campo. La Joya potrebbe stringere di denti per provare un recupero last minute in vista della prossima sfida di campionato contro la Juventus. Tempo di recupero da valutare, ma in vista del match contro i bianconeri trapela un piccolo barlume di speranza. Lo staff medico della Roma, dal canto suo, darà via libera solamente se l’argentino avrà recuperato al 100%.

Rebus e mistero sulle condizioni fisiche di Smalling. Mourinho, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del 17° turno di campionato ha confermato il grosso punto interrogativo sui tempi di recupero del centrale inglese. Smalling potrebbe tornare a lavorare sul campo solamente a inizio 2024. Certa la sua assenza contro il Napoli, certa la sua assenza anche nella prossima sfida di campionato contro la Juventus.

Da valutare le condizioni si Aouar. Il centrocampista algerino, fermo ai box per un problema muscolare, salterà l’imminente sfida contro il Napoli, ma cercherà di tornare a disposizione del tecnico portoghese già dalla prossima giornata contro la Juventus. Anche in questo caso: lo staff medico darà via libera solamente in caso di rischi ridotti a zero.

Infortunati Roma, cosa cambia in vista del mercato di gennaio

Le condizioni di Smalling potrebbero spingere la Roma a valutare un possibile affondo sul mercato. Il centrale difensivo inglese, infatti, potrebbe tornare a piena disposizione solamente a gennaio. Tempi di recupero ancora incerti, aspetto che starebbe spingendo la società giallorosso a valutare un affondo immediato sul mercato.

Trovano conferme le indiscrezioni sul possibile affondo su Bonucci. L’ex Juventus potrebbe lasciare l’Union Berlino già nella sessione di mercato invernale. Roma alla finestra: Mourinho accoglierebbe Bonucci a braccia aperte, sia per un discorso di natura tattica, sia dal punto di vista della leadership, temperamento ed esperienza internazionale. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.