Crisi del Napoli, piove sul bagnato per Mazzarri: ecco come stanno Natan e Lobotka

Dopo la sconfitta di ieri contro la Roma, per il Napoli di Walter Mazzarri bisogna registrare degli aggiornamenti sulle condizioni di Natan e Lobotka.

Il Napoli è l’autentica delusione di questa stagione. Gli azzurri, infatti, hanno ben 17 punti di differenza rispetto all’anno scorso. L’ultimo capitolo di questo libro horror è avvenuto ieri sera allo Stadio Olimpico contro la Roma di José Mourinho.



La squadra di Walter Mazzarri ha infatti perso per 2-0, reti di Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku, ma quello che ha destato tante polemiche è stato l’atteggiamento degli azzurri. Il Napoli, ancora una volta, non ha giocato male, ma è sembrato che aspettasse il gol del team avversario, visto che quando attaccava o non dava mai l’idea di poter riuscire a segnare un gol alla difesa del team di José Mourinho.

Tuttavia, la partita di ieri dello Stadio Olimpico ha dimostrato la fragilissima mentalità del Napoli campione d’Italia in carica. Due esempi eclatanti di questo stato così precario sono le espulsioni inflitte dall’arbitro Colombo a Matteo Politano (per un fallo di reazione su Zalewski) e a Victor Osimhen (per doppia ammonizione). Ma le cattive notizie per Walter Mazzarri non sono terminate qui, anzi.

Napoli, Natan rischia di saltare uno stop di 6 mesi: Lobotka potrebbe rientrare già per la sfida contro il Monza

Dopo l’annuncio del Napoli sulle condizioni di Natan e Lobotka, infatti, la redazione di ‘TvPlay’ ha riportato quanto tempo resteranno fuori questi due calciatori. Il difensore brasiliano ha riportato una lussazione alla spalla destra e si valuterà se procedere con un intervento o con trattamento conservativo.

Se si dovesse scegliere per quest’ultima opzione, di fatto, Natan resterà fermo per circa 6 settimane, ritornando così verso febbraio. Per Stanislav Lobotka, invece la situazione è molto meno grava. Lo slovacco, infatti, ha riportato contro la Roma un’infrazione costale.

Lobotka, quindi, potrebbe essere a disposizione già a partire dalla gara di venerdì prossimo del Maradona contro il Monza di Raffaele Palladino, ma le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Nel frattempo, però, i tifosi azzurri sperano che il Napoli di Mazzarri riprenda a vincere proprio nella sfida contro i brianzoli.