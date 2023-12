Mercato Milan, out anche Tomori: spunta il nome del nuovo difensore

Il mercato del Milan potrebbe cambiare marcia già dalle prossime settimane soprattutto dopo l’ennesimo infortunio difensivo. Dopo Thiaw e Kalulu, infatti, Pioli dovrà fare i conti anche con il recente ko di Tomori

Emergenza difensiva totale per il Milan di Pioli in vista della seconda parte della stagione. Il tecnico rossonero, infatti, dovrà fare i conti con l’infortunio di Tomori, uscito dal campo per infortunio durante l’ultima sfida di campionato contro la Salernitana. Le sue condizioni verranno valutate nel corso dei prossimi giorni con esami approfonditi, ma trapela un piccolo barlume di speranza. A prescindere da questo, la società rossonera punterà con forte decisione su un nuovo centrale difensivo, il quale arriverà dall’imminente sessione di mercato invernale.

Trovano conferme le indiscrezioni sul possibile ritorno di Gabbia. L’ex centrale rossonero potrebbe dire sì alla “nuova” avventura agli ordini di Pioli, soprattutto dopo i recenti e lunghi stop di Thiaw e Kalulu. Il primo potrebbe tornare solamente a fine febbraio. Tempi di recupero decisamente più lunghi per Kalulu, il quale potrebbe tornare a disposizione del tecnico rossonero solamente in primavera.

Prime conferme su Gabbia, mentre non trovano conferme le indiscrezioni sul possibile affondo per Kiwior o Casale. L’ex Spezia, attualmente in forza all’Arsenal dovrebbe rimanere alla corte dei Gunners almeno fino al termine della stagione. Smentite sul nascere le voci su un possibile interesse rossonero per Casale della Lazio.

Mercato Milan, caccia al vice Giroud: novità e occhio a Jovic

Addio quasi definitivo al sogno Taremi. E’ questa la notizia che potrebbe ribaltare le priorità della società rossonera in chiave mercato. L’attaccante del Porto, inseguito dal Milan nell’ultima sessione del mercato estivo, potrebbe dire sì alla corte dell’Inter in vista della prossima estate. Il Milan, dal canto suo, potrebbe rimandare la ricerca del nuovo vice-Giroud alla prossima estate. A prescindere da questo, difficilmente Taremi ritornerà nei piani del Milan del futuro.

Dopo il gol alla Salernitana, infatti, Pioli potrebbe dare totale fiducia a Jovic almeno fino al prossimo giugno. L’ex Fiorentina sembrerebbe aver ritrovato un’ottima condizione fisico-mentale e proverà a convincere il proprio allenatore a puntare su di lui con decisione e costanza. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane: come detto, il Milan potrebbe intervenire sul mercato per sopperire all’emergenza difesa.