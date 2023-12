Di Lorenzo suona la carica: “Proveremo a superare il turno col Barça”

Il capitano del Napoli ha parlato della pesante sconfitta subita con il Frosinone in Coppa Italia e del prossimo turno di Champions

Il Napoli sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative e oltre a un durissimo settimo posto in Serie A, c’è da registrare anche una clamorosa uscita dalla Coppa Italia. Ha del clamoroso per le modalità in cui il Frosinone ha trionfato allo stadio Maradona, uno 0-4 maturato nella ripresa con diversi errori da parte dei calciatori più rappresentativi del Napoli.

Su tutti c’è Giovanni Di Lorenzo, che lui ha stesso ha definito quella come “la peggior partita della mia carriera”. Certo, si sta comunque parlando del capitano della squadra campione d’Italia in carica, che ha anche vinto un Europeo con la Nazionale italiana da protagonista.

Ma il problema del Napoli è più generale che relativo al singolo. Lo 0-4 contro il Frosinone è stato pesantissimo, soprattutto perché successivamente ha fatto seguito il 2-0 sul campo della Roma, con ben due espulsi, tantissimo nervosismo e una classifica che vede i partenopei essere a -4 dal quarto posto.

Oggi i piani di De Laurentiis sono rivolti al mercato di gennaio. Salutato ufficialmente Eljif Elmas, il Napoli deve concentrare le proprie risorse sul rafforzamento della difesa e del centrocampo. E tra i giocatori da prendere c’è anche un vice Di Lorenzo.

Napoli, Di Lorenzo suona la carica in vista del Barcellona

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni del TG1: “La notte dopo la sconfitta con il Frosinone non ho dormito. La mia peggior partita da quando gioco a calcio, ma bisogna guardare avanti”. Poi sul Barcellona: “Li affronteremo al massimo delle nostre possibilità, l’obiettivo è provare a superare il turno. Il cambio d’allenatore testimonia che le cose non stanno andando bene. Siamo a disposizione di Mazzarri”.

Parole da vero capitano, che comprende il momento difficile per la sua squadra che a gennaio e febbraio perderà anche Anguissa e Osimhen per la partecipazione alla Coppa d’Africa. Sarà, dunque, ancora più importante l’apporto di Raspadori e Simeone. Ma Mazzarri potrà contare sul rientro dei suoi due top per la sfida al Barça.

La sensazione è che il Napoli debba tornare a essere una squadra di alto livello nella qualità del gioco prima di tutto. Di Lorenzo e i suoi compagni di squadra vogliono giocare un girone di ritorno di alto livello, per rientrare nelle prime quattro posizioni e puntare alla vittoria di un trofeo.