Clamoroso Zirkzee: nessuna clausola, “Il prezzo è libero”

Zirkzee è sulla bocca di tutti in Serie A per le sue prestazioni e anche per il calciomercato, e le ultime rivelazioni aprono la corsa all’attaccante.

È lui l’uomo del momento in Serie A, e le sue prestazioni in campionato stanno iniziando ad attirare l’interesse anche delle big straniere. Joshua Zirkzee sta trascinando il Bologna in questa prima parte di stagione, con gli emiliani che oggi si trovano incredibilmente in quarta posizione in classifica. Il 22enne olandese ha già messo a segno 8 reti e 4 assist nelle prima 19 partite della stagione, tra campionato e Coppa Italia, ed è ormai ricercatissimo sul calciomercato.

Il Bologna se lo gode, anche se non è sicuro che il suo gioiello vestirà ancora il rossoblù a febbraio, alla chiusura della finestra invernale del mercato. Da tempo si parla di un interesse del Milan (che però adesso pare aver virato sui Guirassy), ma anche Inter e Roma sono state accostate all’attaccante di Thiago Motta, e altri nomi dall’estero fanno capolino. L’ostacolo principale resta ovviamente quello del cartellino del giocatore, dato che il Bologna non intende chiedere poco per lui.

Tuttavia, negli scorsi giorni è emersa l’esistenza di una clausola rescissoria nel contratto del giocatore, che permetterebbe a qualunque pretendente di acquistarlo più facilmente. La cifra fissata sarebbe di 40 milioni, che è tanto ma nemmeno un’esagerazione, viste la giovane età e le immense qualità di Zirkzee. Proprio oggi, però, sull’argomento è intervenuto il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio, che ha rivelato che in realtà per la punta non esiste alcuna clausola di questo tipo.

Di Vaio scalda la corsa a Zirkzee: la clausola vale solo per un club

Il contratto dell’olandese prevede 40 milioni come cifra per l’acquisto unicamente a vantaggio del Bayern Monaco, club da cui gli emiliani hanno prelevato Zirkzee nell’estate del 2022 per 8,5 milioni di euro. Ma al momento non sembra probabile un intervento sul mercato dei bavaresi, già coperti nel ruolo con Harry Kane. Inoltre, il Bayern gode anche di una percentuale di guadagno del 40% sulla cifra a cui il Bologna venderà il giocatore, per cui il club tedesco preferirà probabilmente una cessione ad un’altra squadra.

“Per tutti gli altri, il prezzo è libero” ha spiegato Di Vaio in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’. Non una buona notizia per chi sperava, specialmente in Italia, di acquistare l’olandese. Senza una clausola rescissoria, il Bologna è libero di chiedere anche più di 40 milioni per Zirkzee, e se per l’attaccante si scatenerà un’asta, la cifra andrà ulteriormente a salire. Anche perché Di Vaio è stato chiaro a riguardo: l’obiettivo del club è quello di trattenere sia il giocatore che Thiago Motta.