Delirio Milan a gennaio: pronto un triplo colpo per Pioli

Il Milan si prepara a mettere a segno tre operazioni in entrata durante la sessione invernale del mercato. Tutti i nomi.

Il Milan ha sciolto le riserve. E, dopo un lungo periodo di concertazioni, è pronto a passare all’azione. Sarà una sessione invernale quanto mai intensa per i rossoneri, intenzionati a concretizzare diverse operazioni volte a rafforzare la rosa e sanare le criticità emerse in questa prima parte della stagione. Il rientro di Matteo Gabbia, che in questi mesi si è ben disimpegnato al Villarreal, sta per diventare realtà. Ma non finirà qua, visto che in cantiere ci sono ulteriori colpi volti a rimpolpare il gruppo a disposizione di Stefano Pioli.

Il primo consiste nell’acquisto di un altro centrale difensivo di comprovata esperienza. Dalla lista degli obiettivi è stato depennato Lloyd Kelly (può rinnovare con il Bournemouth) mentre resta viva l’opzione Jakub Kiwior, scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta: appena 7 presenze in Premier League, per un totale di 246 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco, più altre 4 in Champions. I Gunners non hanno chiuso all’idea di farlo partire ma continuano a chiedere oltre 20 milioni.

Da qui la necessità di battere piste alternative. Una di queste conduce a Clement Lenglet, sceso in campo con la maglia dell’Aston Villa in sole 3 occasioni. Possibile, inoltre, lo sbarco a Milano di Timo Kehrer, non ambientatosi al West Ham (solo 18 minuti) ed intenzionato a chiudere la propria parentesi in Inghilterra quanto prima. Le riflessioni del management guidato da Gerry Cardinale proseguiranno. Già individuato, invece, il centravanti su cui si investirà gran parte del budget a disposizione.

Milan, triplo colpo: individuato il nuovo centravanti da regalare a Pioli

Si tratta di Serhou Guirassy, principale terminale offensivo dello Stoccarda terzo in Bundesliga e alle spalle di Harry Kane nella classifica marcatori. Il 27enne guineano, autore di 19 reti e 2 assist in 16 apparizioni complessive, ha una clausola rescissoria da 17.5 milioni e chiede uno stipendio superiore ai 4 milioni alla portata delle casse societarie grazie agli effetti del Decreto Crescita.

Il Milan, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, vuole agire subito così da bruciare la folta concorrenza (sul classe 1996 ci sono diverse big della Premier). L’affare è alla portata e, soprattutto, a costi sostenibili. Il triplo colpo sta per diventare realtà. Pioli, intanto, attende rinforzi consapevole del fatto che dovrà fare bottino pieno domenica contro il Sassuolo per consolidare la propria posizione e mettere a tacere le voci relative ad un possibile divorzio dal Milan.