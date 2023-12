Mercato Fiorentina, il nuovo rinforzo arriva dalla Serie A

Il mercato della Fiorentina potrebbe cambiare marcia già dai primi giorni di gennaio. Attenzione alle strategie della compagine viola, a caccia di un nuovo esterno offensivo e pronta a valutare alcune occasione anche per la ricerca di un nuovo centravanti

Semaforo verde sulla nuova sessione di calciomercato, e attenzione al pressing della Fiorentina sulla ricerca di un nuovo esterno offensivo d’attacco e sulla caccia a un nuovo centravanti. Il rendimento altalenante di Nzola e Beltran, infatti, starebbe spingendo la società Viola a nuove valutazioni in vista dell’imminente sessione del calciomercato invernale. Occhio alle indiscrezioni sul possibile assalto a Simeone: Italiano avrebbe già dato il suo ok al potenziale ritorno del centravanti argentino a Firenze.

Il Napoli, dal canto suo, difficilmente aprirà all’addio dell’ex Fiorentina, Genoa e Cagliari, soprattutto considerata la prossima assenza di Osimhen in vista della Coppa d’Africa. Tutto dipenderà dalla volontà di Simeone. Qualora il diretto interessato dovesse spingere il piede sull’acceleratore per giocare con maggiore costanza, non è escluso che il Napoli possa aprire a un eventuale addio con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Detto questo, occhio anche al possibile assalto su Strefezza. L’esterno offensivo del Lecce, poco utilizzato da D’Aversa in questa prima parte di stagione, potrebbe lasciare il Salento nel corso delle prossime settimane. Il giocatore sudamericano piace particolarmente a Italiano il quale avrebbe dato il suo ok all’operazione.

Mercato Fiorentina, Simeone e Strefezza in cima alla lista dei desideri

Nessuna conferma ufficiale e nessun contatto diretto tra le società, ma la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Simeone e Strefezza. Un doppio affare decisamente complicato, ma da non escludere a priori. La Viola ci proverà, ma tutto potrebbe dipendere dalla volontà dei diretti interessati e dall’apertura di Napoli e Lecce ai possibili addii.

Per quel che riguarda il capitolo cessioni, invece, attenzione al futuro di Nzola. L’attaccante angolano, salvo clamorosi colpi di scena, resterà a Firenze almeno fino al termine della stagione. Il potenziale arrivo di Simeone, però, potrebbe stravolgere i piani della Viola. A quel punto non è esclusa tassativamente la cessione di Nzola nell’imminente sessione del mercato invernale. Sono attese novità già a partire dai prossimi giorni.