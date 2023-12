Mercato Roma, tre cessioni a sorpresa: via anche Sanches

Il mercato della Roma è pronto a “scaldare i motori” in vista delle prossime settimane. Come confermato dalle ultime indiscrezioni, Mourinho e la dirigenza giallorossa avrebbero deciso di interrompere il prestito di Renato Sanches dopo soli sei mesi

Potrebbe essere già giunta al capolinea l’avventura di Renato Sanches alla Roma. Il centrocampista portoghese, infatti, salvo clamorosi colpi di scena, farà ritorno al PSG dopo soli sei mesi di prestito. Delusione totale sotto tutti i punti di vista, e Roma determinata a chiudere immediatamente il prestito con l’ex Benfica, Lille e Bayern Monaco. L’addio di Renato Sanches potrebbe coincidere con un nuovo affondo sul mercato per la ricerca di un nuovo centrocampista.

Non solo Renato Sanches, occhio anche al futuro di Spinazzola. Il terzino giallorosso, in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno, potrebbe dire addio alla Capitale già nell’imminente sessione del mercato invernale. Attenzione alle indiscrezioni dall’Arabia Saudita, anche se non è escluso che Spinazzola possa restare in giallorosso fino al termine della stagione per poi lasciare la Roma a costo zero in estate. La società capitolina, però, vorrebbe monetizzare, almeno parzialmente il suo addio.

Detto questo, massima attenzione anche al futuro di Smalling. La sensazione è che il difensore inglese abbia rotto quasi totalmente con Mourinho, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni del tecnico portoghese. Possibile addio già a gennaio. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.

Mercato Roma, non solo cessioni: arriva Bonucci

A prescindere dal possibile addio di Smalling, la Roma potrebbe affondare il colpo su Bonucci. Il centrale difensivo, attualmente in forza all’Union Berlino, sarebbe pronto ad aprire concretamente al suo passaggio in giallorosso. Mourinho non ha mai nascosto la stima per l’ex Juventus, aspetto che potrebbe spingere la Roma a chiudere l’affare già nel corso dei prossimi giorni.

Contatti già avviati e filtra totale ottimismo: Bonucci andrebbe a recitare la parte di difensore centrale al posto di Smalling. Contratto di soli sei mesi per poi valutare il da farsi in vista della prossima estate. Il diretto interessato, dal canto suo, sarebbe pronto a far ritorno in Italia sponda giallorossa. Bonucci potrebbe dire sì alla Roma soprattutto per la presenza di Mourinho.