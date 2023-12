Bonucci alla Roma, Pistocchi non è d’accordo: “Sarebbe stato perfetto 10 anni fa…”

Il giornalista Maurizio Pistocchi si è espresso sull’arrivo di Leonardo Bonucci alla Roma guidata da José Mourinho.

Dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna, la Roma ha vinto sabato scorso lo scontro diretto per la qualificazione all’edizione dell’anno prossimo della Champions League contro il Napoli campione d’Italia in carica. I giallorossi, di fatto, hanno portato a casa tre punti fondamentali con le reti realizzate da Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku.

I giallorossi hanno meritato il successo finale, visto che il Napoli, al netto di un buon palleggio, è riuscito a creare un’occasione da gol solo con il mancato colpo di tacco di Frank Anguissa. Archiviata la gara contro la squadra di Walter Mazzarri, la Roma ha di fronte a sé un’altra gara davvero impegnativa.

I capitolini, infatti, sabato prossimo giocheranno all’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Anche se in attesa del match contro i bianconeri, la Roma sta trattando in sede di calciomercato proprio un ex storica bandiera della ‘Vecchia Signora’, ovvero Leonardo Bonucci. Tuttavia, in queste ore bisogna registrare un parere molto contrario al possibile approdo sulla sponda giallorossa del Tevere del campione d’Europa nel 2021 con l’Italia di Roberto Mancini.

Bonucci alla Roma, Maurizio Pistocchi: “10 anni fa sarebbe stato perfetto”

Maurizio Pistocchi, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay’, ha infatti commentato così il possibile arrivo di Leonardo Bonucci alla Roma: “Quando è andato via dalla sua comfort zone ha fatto sempre male. Al Milan è stato un mezzo disastro. Capisco la Roma voglia un giocatore esperto per cercare di approdare in Champions League. Se avesse 10 anni in meno, Bonucci sarebbe perfetto per la Roma”.

Il giornalista ha poi continuato il suo intervento sulla squadra giallorossa: “Mourinho è stato bravissimo a coagulare il pubblico con la sua squadra. Ha fatto una squadra molto difficile da affrontare, la Roma dipende molto dai suoi attaccanti. Deve crescere dal punto di vista della qualità del gioco. La gara contro la Juve dirà molto sul prosieguo della stagione. La Roma unisce fisicità alla continua ricerca dello sviluppo. La squadra giallorossa gioca un calcio per vincere”.

Questo parere di Maurizio Pistocchi sull’arrivo imminente di Leonardo Bonucci alla Roma sicuramente desterà tante polemiche. Il club giallorosso, di fatto, con l’arrivo dell’ex Juve vuole sostituire un uomo chiave di questi ultimi anni della squadra guidata da José Mourinho, ovvero Chris Smalling. Da segnalare che anche tanti tifosi capitolini hanno espresso sui social la loro contrarietà all’ingaggio del centrale italiano.