Il Genoa dà, il Genoa toglie: solo un pari dell’Inter al Marassi

Da pochi minuti sono terminate le gare di questa sera che hanno visto il pareggio dell’Inter in trasferta contro il Genoa e la vittoria della Lazio nel derby contro il Frosinone.

L’Inter parte subito forte, visto che sfiora il vantaggio con Mkhitaryan. Dopo qualche minuto che la gara è stata interrotta causa nebbia, Carlos Augusto ci prova: bravo Sabelli a ribattere. Alla mezz’ora, invece, Badelj vede la sua conclusione respinta da un ottimo intervento difensivo di Marko Arnautovic.

Qualche minuto dopo, invece, Bani per poco non riesce ad impattare sulla sfera su un rinvio in corner di Acerbi. Ma al 42’ è l’Inter a passare in vantaggio con il primo gol in campionato di Marko Arnautovic, bravissimo a depositare in rete la sfera dopo un palo colpito da Nicolò Barella. Tuttavia, il gol dell’Inter viene convalidato dopo un check del VAR per un presunto fallo di Bisseck su Strootman.

Ma prima della conclusione della prima frazione di gara, il Genoa riesce a pareggiare con un ex juventino. E’ infatti Dragusin, su azione da corner, a battere un non perfetto Sommer. Ad inizio della ripresa è Vasquez a provarci, ma questa volta l’estremo difensore svizzero si fa trovare pronto e devia in corner.

Dopo la Juventus, il Genoa ferma anche l’Inter: vittoria della Lazio contro il Frosinone

Al 68’, invece, Francesco Acerbi devia di testa un calcio di punizione battuto da Hakan Calhanoglu, ma Martinez è bravissimo a respingere. Nei minuti finali c’è il forcing dell’Inter, ma è Dragusin ad essere pericoloso all’87’ che manda di poco a lato con un colpo di testa su azione del corner.

Dopo la Juventus di Max Allegri, quindi, il Genoa ha fermato anche la squadra guidata da Simone Inzaghi. Con questo pareggio, in attesa della gara di domani sera tra la Juve e la Roma, i nerazzurri hanno cinque punti di vantaggio sulla ‘Vecchia Signora’.

Nell’altra gara della serata, invece, c’è stata la vittoria della Lazio di Maurizio Sarri contro il Frosinone. I biancocelesti, infatti, hanno ribaltato il rigore realizzato da Matias Soulé al 58’, con le reti realizzate da Castellanos, Isaksen e Gabarron.