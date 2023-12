Che assist del Bologna nella lotta al quarto posto: ko per 3-0 con l’Udinese

Il Bologna di Thiago Motta è caduto rovinosamente contro l’Udinese per 3-0, mentre il Cagliari ha pareggiato 0-0 in casa contro l’Empoli.

Il Bologna stecca l’ultima del 2023. I rossoblù di Thiago Motta, infatti, sono caduti quest’oggi al Friuli contro l’Udinese con un netto 3-0. L’andamento della gara è stato chiaro sin da subito, visto che i padroni di casa hanno aggredito i felsinei dal momento in cui l’arbitro Orsato ha dato il via al match.

Al 21’, infatti, l’Udinese è andata subito vicino al gol, ma Skorupski ha respinto prima il tiro di Ebosele e poi ha fatto un miracolo sulla ribattuta di Kamara. Tuttavia, appena un minuto dopo, il portiere polacco non ha potuto evitare il gol di Roberto Pereyra, bravo a depositare in rete una ribattuta sempre di Skorupski su una conclusione di Pareyro.

Per la prima opportunità del Bologna, invece, si è dovuto aspettare fino al 38’ del primo tempo, ovvero quando Zirkzee ci ha provato con un tiro al volto che, però, è terminato alto sopra la traversa. Mentre nella seconda frazione di gara, di fatto, la squadra di Thiago Motta non è assolutamente entrata in campo.

Udinese-Bologna, squadra di Thiago Motta travolta nel secondo tempo: pari tra Cagliari ed Empoli

Nei minuti iniziali del secondo tempo, infatti, l’Udinese è riuscita a chiudere la gara prima con il gol realizzato da Lorenzo Lucca e poi con quello realizzato da Pareyro. Thiago Motta, dopo questo terribile uno-due, ha letteralmente cambiato volto alla sua squadra, visto che subito effettuato ben quattro cambi.

Tuttavia, la gara del Friuli è terminata con il gol di Pareyro, considerando che nell’ultima parte della sfida c’è stato solo un tiro poco angolato di Zirkzee. Con il successo di oggi, l’Udinese di Gabriele Cioffi è riuscita a vincere finalmente la sua prima gara in casa di questo campionato. Mentre il Bologna con questo ko deve ‘cedere’ il quarto posto alla Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Nell’altro match delle ore 15:00, invece, bisogna segnalare il pareggio per 0-0 nello scontro diretto tra il Cagliari e l’Empoli. Grande protagonista della gara è stato Caprile, visto che negli ultimi ultimi della sfida ha prima parato il rigore calciato da Viola e poi ha compiuto un grandissimo intervento sulla conclusione a botta sicura di Petagna.