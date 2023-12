Che salto in classifica dell’Atalanta: battuto il Lecce con sofferenza

Da pochi minuti è terminata la gara tra l’Atalanta ed il Lecce con il risultato di 1-0 a favore della squadra di Gasperini.

La prima occasione è dell’Atalanta. La squadra di Gasperini, infatti, colpisce al 14’ il palo con un tiro a volo di Scamacca, imbeccato da Lookman su uno schema nato su un calcio da fermo. Al 21’, invece, Carnesecchi rinvia sui piedi di Kaba che tenta subito la conclusione dal limite dell’area: l’estremo difensore atalantino riesce comunque a respingere.

Il Lecce è pericoloso anche sei minuti dopo, ovvero quando con Oudin per poco non riesce ad arrivare ad impattare con la sfera su un cross di Gallo. Il primo tempo si conclude con un cross basso di Zappacosta che, però, non riesce ad impattare con la sfera. Ad inizio ripresa, invece il team salentino ha un approccio migliore rispetto a quello di Gasperini, vista l’occasione di testa di Krstovic che, però, manda a lato una buona opportunità.

Ma l’Atalanta in pochi minuti colpisce prima la traversa con una conclusione da posizione defilata di Pasalic e poi, esattamente al 59’, passa in vantaggio con un diagonale rasoterra di Lookman sul palo opposto della porta difesa da Falcone. Quattro minuti dopo è ancora la squadra di Gasperini ad andare vicina al gol, ma in questo caso il portiere del Lecce riesce a bloccare Scamacca con un’ottima uscita bassa.

Il Lecce ha diverse occasioni per pareggiare, ma l’Atalanta porta a casa tre punti fondamentali

Al 67’, il Lecce si rifà vedere avanti con una punizione di Oudin respinta in corner da Carnesecchi. Nei minuti finali è ancora la squadra salentina ad andare vicina al gol del pareggio in ben due occasioni. La prima capita proprio ad un giocatore di proprietà dell’Atalanta, ovvero Roberto Piccoli.

L’attaccante in prestito al Lecce, infatti, viene imbeccato da Gendrey, controlla e tira: sfera che si spegne di poco sul secondo palo. L’ultima opportunità per la squadra di Roberto D’aversa, invece, arriva all’89’ con Oudin che, servito da Piccoli, con una conclusione chiama Carnesecchi ad un importante intervento.

Il Lecce, di fatto, ci ha provato, ma l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha portato a casa davvero tre punti fondamentali. Con questo successo, infatti, i bergamaschi hanno superato in classifica squadre come Lazio, Napoli e Roma (anche se quest’ultima deve giocare questa sera contro la Juventus di Max Allegri), portandosi così al sesto posto.