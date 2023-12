Milan, fischi del pubblico di San Siro per Rafael Leao

Continua il momento negativo di Rafael Leao: i tifosi del Milan presenti a San Siro lo hanno fischiato al momento della sostituzione

Il Milan ha battuto il Sassuolo 1-0 a San Siro grazie a un gol di Pulisic. Una vittoria che dà ossigeno a Stefano Pioli, finito sul banco degli imputati come il principale responsabile del brutto momento che stanno vivendo i rossoneri.

L’uscita dalla Champions League non è andata per niente giù al club e al pubblico e la vittoria contro i neroverdi serve tanto al tecnico nella corsa ai primi quattro posti. Anche perché il Napoli ha pareggiato col Monza e il Bologna ha perso sul campo dell’Udinese.

Oltre a una prestazione figlia di un gioco che non è brillante, c’è stato un altro episodio che ha fatto molto discutere durante Milan-Sassuolo: i fischi a Rafael Leao all’81’, ovvero quando Pioli ha scelto di mandare in campo Samu Chukwueze.

Pioli nel postpartita ha preferito glissare, definendoli “fischi di stima“, perché si sa che quando il migliore di tutti viene fischiato dal pubblico e il momento non è dei migliori, c’è bisogno di gettare acqua sul fuoco. La prestazione poco brillante di Leao col Sassuolo, però, non è l’unica di questa stagione, anzi.

Rafael Leao non segna da settembre in Serie A

Rafael Leao in Serie A in questa stagione ha segnato tre gol, tutti a settembre. Le vittime sono Roma, Inter e Verona: in quest’ultima sfida, è anche sceso in campo con la fascia di capitano al braccio. Un bel momento e un bel periodo a livello personale, anche perché con la Lazio sono arrivati anche due assist.

Dal 1° ottobre al 30 dicembre, tenendoci solo sul campionato, è arrivato solo un assist col Monza, al netto di un problema muscolare che lo ha tenuto fuori per un paio di settimane. Anche il rendimento in Champions ha lasciato molto a desiderare, con un solo gol contro il PSG e tante occasioni sbagliate soprattutto nel primo match con il Newcastle.

Leao sa bene di avere le qualità per fare molto meglio di così. Al Milan stanno mancando i suoi gol e i suoi assist. Anche se bisogna aggiungere che non è l’unico responsabile di una situazione sempre più sgradevole per i rossoneri. Intanto, Florenzi ha detto la sua riguardo i fischi: “Leao ha le spalle larghe per prendersi questi fischi, è il giocatore più forte che abbiamo”.