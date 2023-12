Un Milan convalescente batte il Sassuolo: sospiro di sollievo per Pioli

Il Milan ha battuto il Sassuolo con un gol di Pulisic, mentre la Salernitana porta da Verona tre punti vitali grazie a Tchaouna.

Nei primi dieci minuti, sorprendentemente, l’uomo più pericoloso dell’intera partita è Reijnders. L’olandese, infatti, prima si vede respingere una sua gran botta da Consigli e poi un’altra sua conclusione sfiora il palo. Il Milan va a fiammate, visto che sfiora il secondo gol in appena due minuti: al 23’ con Bennacer e al 25’ con Leao.

Ma al 33’ è il Sassuolo ad andare vicino al gol del vantaggio con Domenico Berardi, ma Mike Maignan è bravissimo a deviare in corner con un grandissimo intervento. Il primo tempo si conclude con un calcio di punizione per i rossoneri da ottima posizione non sfruttato nel migliore dei modi da Alessandro Florenzi.

A sorpresa, la seconda frazione di gara inizia con un’opportunità per il Sassuolo con Toljan che, però, tira troppo debolmente, facilitando così l’intervento di Mike Maignan. Ma il Milan poi prende campo e prima sfiora con Reijnders ( che calcia male da ottima posizione) e poi, esattamente al 59’, passa in vantaggio con il tocco di Christian Pulisic, imbeccato ottimamente da Bennacer.

Tre punti fondamentali per il Milan: vince anche la Salernitana a Verona

Al 73’ c’è un break del Sassuolo, privo di Berardi uscito per colpa di un infortunio, con un tiro di Lauriente, ma anche questa volta Mike Maignan si fa trovare pronto. Cinque minuti dopo, invece, è il Milan a sfiorare il gol. Alessandro Florenzi, infatti, tira al volo una ribattuta dalla difesa emiliana da azione da calcio d’angolo: palla di poco alta sopra la traversa.

Gli ultimi minuti della gara sono contraddistinti dai tentativi velleitari del Sassuolo per cercare di pareggiare la partita. L’unica azione da segnalare è infatti quella che porta al tiro di Samuel Chukwueze terminato a lato della porta difesa da Consigli. Vittoria fondamentale per il Milan che così allontana sia la Fiorentina di Vincenzo Italiano che le voci su un possibile esonero dello stesso Stefano Pioli.

Nella gara delle 18:00, invece, allo Stadio Bentegodi c’è stata l’importantissima vittoria della Salernitana per 0-1 contro il Verona. Il gol decisivo della gara è stato realizzato al 48’ da Tchaouna. Gli uomini di Filippo Inzaghi hanno ora solo 2 punti di distacco dal quartultimo posto.