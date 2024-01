Serie A, il calciomercato è cominciato: subito il primo ‘botto’ ufficiale

Entra subito nel vivo la sessione invernale del mercato. Una big della Serie A ha ufficializzato il primo acquisto.

Sarà una sessione invernale del mercato quanto mai intensa quella che vedrà protagoniste le big della Serie A. Tante, infatti, le squadre che si candidano ad avere un ruolo di primo piano: è il caso del Napoli che, dopo aver salutato Eljif Elmas trasferitosi al Lipsia, è ad un passo da Lazar Samardzic. Anche la Juventus, il Milan e l’Inter in questo mese proveranno a rinforzare le rispettive rose. Oggi, intanto, un’altra big del campionato ha provveduto ad ufficializzare un colpo in entrata.

Si tratta dell’Atalanta che si è assicurata le prestazioni di Isak Hien versando nelle casse del Verona 9 milioni più vari bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Lo svedese, che fin qui ha collezionato 10 apparizioni di cui 9 da titolare con indosso la maglia degli scaligeri, andrà a rimpolpare il pacchetto arretrato della Dea rimasto sguarnito dopo i numerosi infortuni registrati nelle scorse settimane.

L’elenco degli indisponibili, in particolare, comprende: José Luis Palomino (lesione al semitendinoso della coscia), Giorgio Scalvini (problema all’adduttore) e Rafael Toloi (guaio al gemello mediale). Da qui la necessità di regalare al tecnico Gian Piero Gasperini un centrale di comprovata qualità: la scelta è ricaduta proprio su Hien, a lungo inseguito nella scorsa estate. Il 24enne ha firmato un contratto fino al 2028 e si metterà subito a disposizione del proprio allenatore, con la speranza di debuttare già nel match dell’8 gennaio che vedrà la Dea affrontare la Roma.

Atalanta, primo colpo ufficiale: ecco Hien dal Verona

L’operazione, come detto, è stata confermata dalla società orobica attraverso un comunicato stampa. “L’aitante difensore centrale (191 cm di altezza) di piede destro, ha scelto il 4 come numero di maglia”. Un innesto importante per l’Atalanta, intenzionata a potenziare ancora la rosa e a blindare le colonne portanti della formazione di Gasperini. Il prossimo passo consisterà nel blindare Teun Koopmeiners e spegnere il grande interesse espresso nei suoi confronti dalla Juventus, costretta a spostare altrove il mirino.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è iscritto alla corsa riguardante Kalvin Phillips in uscita dal Manchester City ma l’inglese non piace molto a Massimiliano Allegri, che gradirebbe avere un elemento maggiormente offensivo. Il preferito dell’allenatore risponde al nome di Georgyi Sudakov tuttavia lo Shakhtar Donetsk lo venderà soltanto in presenza di un’offerta da almeno 25 milioni. Riflessioni in corso anche in casa Milan, pronto a prendere un centrale difensivo (Lilian Brassier del Brest) ed un centravanti (Serhou Guirassy dello Stoccarda).