Il Napoli pronto a diventare regina del mercato: ADL vuole un poker di acquisti

Dopo una prima parte di stagione con alti e bassi in casa Napoli si lavora senza sosta sul calciomercato. De Laurentiis vuole rimediare.

Il 2023 è stato un anno molto importante per la storia del Napoli. La società di De Laurentiis ha vinto il suo terzo storico titolo, uno scudetto che mancava nel capoluogo partenopeo da 33 lunghi anni. I mesi successivi al titolo sono andati molto peggio del previsto ed anzi hanno creato nuovi malumori nel tifo partenopeo.

Dopo il pari di Monza il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha ammesso le sue colpe, chiarendo di aver sbagliato (forse troppo) nel corso di questi mesi. Dall’addio di Spalletti a quello di Kim, quest’ultimo soprattutto probabilmente non sostituito nel migliore dei modi. Il giovane Natan è apparso acerbo e tra l’altro ora resterà fermo per quasi due mesi.

Il mercato invernale è iniziato con una cessione, il Napoli ha ceduto per 25 milioni di euro il macedone Elmas al Lipsia. Ora – come sottolineato anche da De Laurentiis – è tempo di pensare al mercato e le prossime settimane potrebbero essere molto calde da questo punto di vista.

Napoli scatenato, serie di colpi nel mirino

Il primo colpo del mercato azzurro – a meno di sorprendenti colpi di scena – dovrebbe essere Lazar Samardzic. Il centrocampista, vicinissimo all’Inter in estate, è pronto per il salto in una big e il Napoli dovrebbe versare i soldi di Elmas per acquistare il calciatore dell’Udinese. Solo il primo di una serie di botti. Sulla fascia destra serve un vice-Di Lorenzo, Zanoli può andare in prestito mentre l’obiettivo numero uno è Mazzocchi, il Napoli ha offerto 2.5 milioni più bonus e si lavora alla chiusura con la Salernitana.

Per la difesa – come riporta la Gazzetta dello Sport – piacciono Dragusin e Demiral, ma sono piste piuttosto complicate. Non sono da escludere colpi a sorpresa, un opzione stile Natan. Va detto che la società gradirebbe un calciatore già pronto per la serie A e il Napoli sogna uno tra Kiwior e Tomiyasu dell’Arsenal. A centrocampo non ci sarà però solo Samardzic, soprattutto ricordando che Anguissa ora andrà in Coppa d’Africa.

La pista Sudakov intriga, ma l’ucraino costa anche più di Samardzic, si proverà invece fino all’ultimo per il danese Hojbjerg, l’obiettivo è un acquisto in prestito con diritto di riscatto. Un poker di acquisti di livello, un modo per preparare al meglio la doppia sfida di Champions contro il Barcellona e – allo stesso tempo – di recuperare punti in chiave Champions, una qualificazione che ora appare più complicata del previsto.