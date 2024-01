Fiorentina, triplo colpo per il sogno Champions: in avanti piace Ngonge

La Fiorentina, dopo l’ottima prima parte di stagione, non vuole fermarsi: triplo colpo per consolidare il sogno Champions.

Fin qui il rendimento in campionato è andato al di là di ogni più rosea aspettativa: quarto posto a quota 33 punti frutto di 10 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitti. Ora l’obiettivo della Fiorentina è quello di fare ancora meglio e consolidare il sogno di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Un intento ritenuto alla portata del club, intenzionato ad investire in maniera concreta nel corso della sessione invernale del mercato al fine di potenziare la rosa di Vincenzo Italiano.

Una delle priorità individuate consiste nel potenziare il reparto offensivo: la squadra, infatti, crea diverse occasioni ma fa fatica a concretizzare. Lucas Beltran, nelle ultime settimane, ha lanciato segnali di rinascita ma è andato spesso a corrente alternata mentre M’Bala Nzola non è riuscito ad imporsi nella nuova realtà: da qui la decisione di prendere un attaccante di comprovata qualità che conosca già bene la Serie A. Nel mirino, in particolare, è finito Cyril Ngonge autore di 5 gol e 2 assist nelle 17 gare vissute con indosso la maglia del Verona.

Il 23enne piace molto al tecnico, con la dirigenza che ha iniziato a sondare il terreno al fine di verificare la fattibilità dell’operazione. Gli scaligeri vorrebbero tenerlo così da aumentare le chance di conquistare la salvezza tuttavia non si opporranno ad una sua partenza in caso di offerta da almeno 15 milioni. La Viola si è iscritta alla corsa ma, nell’occasione, dovrà guardarsi dalla concorrenza dell’Aston Villa pronta a chiudere subito l’affare.

Fiorentina, triplo colpo per Italiano: tutti gli affari della Viola

I toscani poi, alla luce del deludente rendimento offerto da Jonathan Ikoné (zero gol in Serie A) e da Riccardo Sottil (uno solo), ha messo nel mirino anche Calvin Stengs di proprietà del Feyenoord. Il trequartista rappresenta una colonna portante della formazione olandese e finora ha totalizzato 23 apparizioni “condite” da 7 reti e 9 passaggi vincenti. L’affare è possibile ma la valutazione è simile a quella di Ngonge. Prima di piazzare il blitz, inoltre, sarà necessario concretizzare sfoltire il gruppo e cedere una delle ali attualmente a disposizione di Italiano.

E non finisce qua, perché la Fiorentina è sulle tracce pure di Davide Faraoni, che da tempo ha perso lo status di intoccabile al Verona. La sua ultima presenza in campo risale al 10 novembre: da quel giorno in poi è sparito dai radar, tra infortuni e scelte tecniche di Marco Baroni. I gialloblù, come riportato da Nicolò Schira, sono pronti a cederlo.