Inter, grave infortunio e stop per l’ex Skriniar: stagione finita in anticipo al PSG

Bruttissimo infortunio per l’ex campione dell’Inter Milan Skriniar. La notizia per il suo PSG è delle peggiori.

Mentre l’Inter vince e convince in serie A con i nerazzurri a caccia del ventesimo scudetto e la seconda storica stella c’è chi se la passa molto peggio. Uno di questi è senza dubbio l’ex capitano nerazzurro Milan Skriniar, attuale difensore del PSG.

Il calciatore ha fatto molto discutere nel 2023, il suo trasferimento a costo zero dall’Inter al Psg ha destato non poche polemiche e più volte ha ricevuto critiche da parte dei tifosi. Poi anche l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha criticato il calciatore, reo di aver tradito la fiducia del club. E ora per Skriniar è arrivata la peggior notizia possibile. Una tegola non da poco e ora il club francese è in seri guai.

Proprio nel giorno in cui Skriniar ha vinto la Supercoppa di Francia, il primo trofeo con la maglia del club transalpino, il centrale slovacco ha subito un grave infortunio. Per Skriniar la stagione è già finita, un infortunio gravissimo che rovina e non poco i piani del PSG di Luis Enrique.

Psg, grossa tegola per Luis Enrique: ora si torna sul mercato?

Come riportano diversi media francesi ha riportato un grave infortunio alla caviglia e secondo quanto riporta RMC Sport ha detto addio in anticipo a questa stagione. Tegola importante per Luis Enrique e non è da escludere un intervento a sorpresa sul mercato. ‘Fortunatamente’ questo stop arriva durante il calciomercato invernale, siamo appena agli inizi e non è da escludere un intervento del club.

Il Psg è impegnato negli Ottavi di Champions League e necessita di una squadra molto competitiva. Skriniar è una perdita importante e non è quindi da escludere l’intervento della big europea sul mercato. Intanto su Skriniar c’è da valutare se si interverrà o meno chirurgicamente ed i tifosi del club transalpino restano in attesa.