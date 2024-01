Mercato Roma, tre acquisti e doppia cessione a sorpresa

Il mercato della Roma potrebbe cambiare marcia in maniera immediata, soprattutto dopo la totale emergenza difensiva e i giocatori impegnati in Coppa d’Africa. Occhio alle possibili mosse della dirigenza giallorossa

Piede sull’acceleratore e sprint immediato sul mercato. La Roma tenterà di chiudere l’operazione per almeno uno o due difensori centrali, considerando anche l’infortunio di Smalling. Come riportato da Mourinho, il centrale inglese difficilmente tornerà a disposizione già nelle prossime gare, quindi la sua assenza andrà tamponato con un intervento sul mercato.

Tramontata sul nascere l’idea Huijsen dalla Juventus. Il giovane centrale difensivo olandese vestirà la maglia del Frosinone. Accordo totale tra i bianconeri e la società ciociara: la definitiva fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. La Roma, quindi, dovrà ricercare un nuovo profilo, compatibile soprattutto con l’idea di difesa a tre. I giallorossi potrebbero spingere per un prestito secco fino al termine della stagione.

Considerando anche l’assenza di Ndicka, impegnato in Coppa d’Africa, i giallorossi potrebbero accelerare nettamente le operazioni, soprattutto per evitare corse contro il tempo nell’ultima settimana di mercato. Per quel che riguarda i tempi di recupero di Smalling, invece, bisognerà capire se il centrale inglese potrà tornare a disposizione di Mourinho entro fine gennaio, o se il suo ritorno in campo sarà posticipato ancora una volta.

Mercato Roma, capitolo cessioni: via anche Spinazzola?

Confermato l’addio di Renato Sanches, il quale fare ritorno immediato al PSG con la chiusura anticipato del prestito, attenzione anche alle ultime indiscrezioni su Spinazzola. Il terzino giallorosso piace in Arabia Saudita e non è escluso che il diretto interessato possa prendere in seria considerazione l’idea di lasciare la Capitale per abbracciare l’inizio di una nuova avventura in terra araba.

La Roma, dal canto suo, sarebbe pronta ad aprire all’addio del terzino, ma la società giallorossa vorrebbe incassare qualcosa dalla cessione del suo cartellino. Sono attese novità nel corso dei prossimi giorni, ma l’addio di Spinazzola potrebbe trovare totali conferme già nell’attuale sessione del mercato invernale.